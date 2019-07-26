Пал второй рекорд Фелпса за два дня: Дрессел проплыл 100 метров баттерфляем быстрее всех в мире

Молодой американский пловец Калеб Дрессел побил рекорд Майкла Фелпса на чемпионате мира в Южной Корее

Калеб Дрессел. Фото: AFP

Американский пловец Калеб Дрессел побил державшийся десять лет мировой рекорд своего легендарного соотечественника Майкла Фелпса на дистанции 100 метров баттерфляем. 22-летний спортсмен установил это достижение в полуфинальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Дрессел в пятницу показал на дистанции результат 49,50 секунды. Достижение Фелпса, установленное 1 августа 2009 года, равнялось 49,82 секунды.

Дрессел вышел в финал с лучшим результатом. Финал в данной дисциплине пройдет в субботу.

Это уже второй рекорд Майкла Фелпса, который пал за два дня. Ранее Кристоф Милак превзошел достижение легендарного американского пловца на дистанции 200 метров баттерфляем.

Напомним, что олимпийский чемпион 2016 года Мак Хортон отказался фотографироваться с Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в своем Instagram.

Ранее украинские синхронистки привезли с чемпионата мира шесть комплектов наград

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