"Пальцы у меня выбиты, некоторые сломаны": вундеркинд дзюдо Белодед – о страхе, диете по граммам и интересе мужчин

Дарья Белодед / Фото: НОК Украины

Дарья Белодед – вундеркинд украинского дзюдо, которая к 19 годам выиграла все самые крупные турниры, за исключением Олимпиады. А в августе она во второй раз ухитрилась победить на чемпионате мира на родине дзюдо в Японии. Но мало кто знает, чем девушке приходится жертвовать ради таких результатов. Ранее мы писали, что на Востоке специально под украинскую чемпионку готовят новую соперницу.

- В этом году в Японии вы стали самой молодой двукратной чемпионкой мира. В следующем – там пройдет Олимпиада. У вас там тоже есть свои фанаты. Как они себя проявляют?Например, в фигурном катании болельщики выбрасывают мягкие игрушки на лед.

- Когда я выходила из спорткомплекса, ко мне подходили японцы и дарили подарки – какие-то мои фотографии или маленькие игрушки. Ну и, соответственно, берут автографы, фотографируются.

Золотая схватка / Фото: AFP

- Какая из золотых медалей в этом году была самой тяжелой – с чемпионата Европы, мира или Европейских Игр?

- Однозначно, самая тяжелая победа была на чемпионате мира. Она была даже тяжелее, чем в прошлом году. Было тяжело и морально, так как сезон получился очень сложный. И уверенности у меня на самом деле было даже меньше, чем в прошлом году, потому что случился такой мини-проигрыш – я заняла второе место на Гран-при. И в принципе, в силу обстоятельств я пропустила полгода и на уверенности это сказалось.

- Подготовка к Олимпийским играм в Токио-2020 чем-то будет отличаться?

- Подготовка будет абсолютно такая же, как и ко всем соревнованиям. Я так себя программирую, что Олимпиада – это такие же соревнования, как и чемпионат мира или Европы. Не хочу его никак выделять.

Читайте также: Юная сенсация дзюдо Дарья Белодед – о Японии, в которой сотворила историю

- Была информация, что в Японии под вас готовят новую соперницу. Расскажите немножко конкретнее?

- Японку, с которой я встречалась в финале чемпионата мира-2019, Фуну Тонаки, я обыграла уже в четвертый раз. И для японцев – это большое поражение, и они хотят найти человека, который сможет у меня выиграть – того, кто будет мне неудобный во время схватки. И ходят такие слухи, что они хотят попробовать новую девочку – из категории 52 кг. Чтобы она согнала вес до 48 кг, и посмотреть, как у нее получится бороться в этом весе со мной и другими соперниками. Она повыше, чем Тонаки, и техника отличается. То есть, все работают, ищут ключики и, конечно, нужно быть очень осторожными и также готовится к ним.

- Вас это раззадоривает или заставляет переживать?

- Вы знаете, смешанные чувства. Потому что Тонаки тоже очень сильная духом, и у меня в связи с этим тоже бывает страх. И на этом чемпионате мира был страх, потому что я видела ее настрой. И соответственно новая соперница – это что-то новое для меня, что-то, с чем я еще не сталкивалась. И я не могу сказать, кто мне лучше, потому что две сильные соперницы и к двоим нужно готовиться конкретно.

Реклама

- Вы говорите про страх. Но, кажется, что вы выходите такая уверенная. Чего все-таки боитесь?

- Боюсь допустить какие-то ошибки, хотя мы работаем над ними так много в зале. Но они все равно случаются и хочется допустить поменьше, чтобы все прошло так, как запланировано.

Украинская чемпионка Евроигр Дарья Белодед / Фото: AFP

- Вы заметили, что напряжение перед соревнованиями и лишний адреналин снимаете физическими упражнениями. Какими?

- Называют учикоми – это как заход на бросок. Либо броски какие-то или спарринг – в общем, нужны любые физические упражнения, чтобы чуть-чуть дыхание успокоилось и адреналин вышел. По крайней мере, мне легче становится.

Читайте также: красотка Белодед взяла"золото" на турнире Grand Slam

- Вы практически постоянно побеждаете, и когда случается такая осечка, как второе место на Гран-при, как потом вернуть прежнюю уверенность?

- Для меня с детства только первое место имеет значение. И когда я становлюсь второй у меня пару дней истерика, не хочу ни с кем разговаривать…

- Бьете посуду?..

- Ну, до такого еще не доходило (улыбается), но тяжело это пережить. Правда, это длится только пару дней, а потом нужно собраться и идти дальше. Иногда это даже мотивирует. Если все время выигрываешь, это тебя расслабляет, проигрыши должны быть. Конечно, не хочется, но я сама понимаю, что должны.

- После Олимпиады вы собираетесь подняться на категорию выше, потому что сейчас вам тяжело держать вес. В чем приходится себя ограничивать?

- Мой обычный вес – 51 килограмм, а я выступаю в 48 кг. Я все время его держу, плюс нужно сгонять за пару дней до соревнований. Я не могу сказать, что не ем сладкое или мучное. Нет. У меня такая диета по граммам – я ем все по граммам, а не контролирую калории. Перед соревнованиями приходится ограничивать себя в воде, в жидкости. Такая нестандартная диета. За долгое время я изучила свой организм, и сама пытаюсь подобрать, что мне лучше съесть.

Реклама

- В этом сезоне вы выступали на различных турнирах не так уж и часто. Это такая стратегия?

- На самом деле, то, что я практически не выступала в первой половине года, было не запланировано. Была болезнь, и я просто не могла ездить на соревнования. Но в принципе, сейчас, когда уже был чемпионат мира и Европы, и все соперницы в этой весовой категории сосредоточены в основном на мне, стараюсь максимально не сталкиваться с ними на соревнованиях. Чтобы они полностью меня не раскрыли. Они и так уже много знают о моей технике и хочется чуть-чуть спрятаться.

- На какое бы мероприятие вы не пришли, всегда выглядите безукоризненно. В кого вы такая стильная? Кто вам помогает с образами?

- Безусловно, мама. Она с самого детства прививала мне этот стиль, учила подбирать одежду. И сейчас тоже, когда хожу по магазинам, я сразу маме сбрасываю фотографии, она мне помогает подобрать образы. И я за это ей очень благодарна. Своих дизайнеров у меня нет, но есть различные магазины, шоурумы и в Киеве, и за границей.

- У вас много пар обуви?

- Да. Больше десяти точно (улыбается). Конечно, больше кроссовок, кед. Каблуков мало, потому что особо выгуливать их некуда.

- Занято ли сейчас сердце Дарьи Белодед?

- Это уже личное.

- Ну, вы очень эффектная девушка и к вам, наверное, часто проявляют интерес мужчины? Как отбиваетесь?

- Проявляют, но я не посещаю такие места, чтобы сильно приставали. Конечно, пишут много, но я, кроме зала и дома, в принципе нигде не бываю.

- В одном интервью слышала, что борца выдают руки.

- Ну вот, например, на пальцах у меня мозоли – видите? Да, по рукам можно понять – за счет мозолей и выбитых пальцев, они у меня не очень ровные. Не такие, как у обычных женственных девушек – тоненькие и аккуратненькие. Нет, у меня они выбиты, некоторые сломаны и плюс – мозоли.

- Пройдя такой пусть и не очень длинный, но непростой и насыщенный путь в спорте, вы бы советовали девочкам идти по вашим стопам в дзюдо?

- Конечно, потому что это очень интересно. Где-то на любителя, но в моей ситуации я очень благодарна, что попала в дзюдо и благодаря ему много добилась в жизни. Конечно, если у них есть к этому интерес, то пусть идут. Да, это нелегкий путь, приходится себя ограничивать и чем-то жертвовать, много трудится, но человек должен сам выбирать, чего он хочет. Я выбрала такой путь и не жалею.

Смотрите, как украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала золото в финале мирового первенства

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама