Panasonic оборудует Национальный стадион для Олимпийских игр 2020 в Токио

Компания поставила аудио-, видео- и осветительное оборудование, необходимое для оживления соревнований, а также другие объекты для функционирования стадиона и передвижения зрителей

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио стартуют уже в конце июля 2020 года. Являясь официальным мировым олимпийским партнером, Panasonic уже более 25 лет поддерживает соревнования своими передовыми решениями.

Так, Panasonic осуществил масштабную поставку инновационного оборудования на Национальный стадион Токио, чтобы люди в любом уголке планеты могли почувствовать настоящее волнение и страсть, как будто они находятся прямо на стадионе. Строительство нового Национального стадиона завершилось в конце 2019 года. Во время Олимпиады 2020 года на нем будут проходить церемонии открытия и закрытия игр, а также соревнования по легкой атлетике. Основываясь на концепции "стадион в лесу", он был спроектирован таким образом, чтобы включать в себя элементы природы, такие как зелень и деревья, но в то же время, он оснащен самыми современными технологиям. Такое слияние природы и технологий делает этот стадион уникальным в Японии.

Компания Panasonic поставила аудио-, видео- и осветительное оборудование, необходимое для оживления соревнований, а также другие объекты для функционирования стадиона и передвижения зрителей. Кроме того, было установлено два больших экрана размером примерно 9х32 м на северной и южной стороне трибун, а также 38 динамиков линейного массива, которые стабильно передают чистый звук, обеспечивая звуковое давление даже на поле, вдали от динамиков. Осветительное оборудование не только освещает игровое поле, но и может быть мгновенно включено/выключено, что позволяет использовать его для создания дополнительных эффектов. Система использует источник света, разработанный для оптимизации воспроизводимости цветов во время телевизионных трансляций.

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Для трибун Panasonic поставила 600 цифровых табло, которыми можно управлять дистанционно. Различная информация может быть доставлена в каждую зону зала и эффективно передана зрителям. Кроме того, были установлены экологические крупномасштабные системы кондиционирования воздуха, которые используют природные хладагенты, газовые кондиционеры на тепловых насосах и т.д.

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Решения Panasonic для стадионов меняют представление о том, как болельщики наблюдают за спортивными событиями, благодаря использованию различных решений, включая аудиовизуальные и световые, удивляя и восхищая зрителей и помогая сохранять порядок в общественных местах.

Всего было поставлено более чем:

16 600 шт. 50-дюймовых телевизоров;

11 340 шт. больших светодиодных экранов;

7 400 шт. мониторов;

16 000 шт. камер наблюдения;

1 581 рекордер;

841 шт. профессиональных видеокамер;

600 цифровых табло и многое другое.

Panasonic приумножает красоту спорта, а также пытается внести свой вклад в развитие стадионов благодаря широкому спектру безопасных и экологичных решений.

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