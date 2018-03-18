Паралимпиада-2018 закрылась красочным шоу
Украинские атлеты везут из Пхенчхана 22 медали
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Сегодня в Пхенчхане завершились зимние Паралимпийские игры-2018. Торжественная церемония закрытия XII Паралимпиады состоялась на Олимпийском стадионе, который теперь снесут за ненадобностью. Временную арену специально строили для церемоний Олимпиады и Паралимпиады.
В соревнованиях приняли участие 567 атлетов из 48 стран. Всего было разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта.
Первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018 заняла команда США. На ее счету 36 завоеванных медалей – 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых.
Украина завершила Паралимпиаду-2018 на шестом месте. Наши паралимпийцы завоевали 22 медали – 7 золотых, 7 серебряных и 8 – бронзовых. Свою последнюю награду наши спортсмены выиграли сегодня. Украинская сборная завоевала золотую медаль смешанной эстафетной лыжной гонки, опередив команды из Канады и Германии.
Добавим, что украинцы повторили рекорд по завоеванным золотым медалям на Паралимпийских играх – до этого семь наград наивысшего достоинства наши паралимпийцы привозили только из Турина в 2006 году.
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