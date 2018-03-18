Паралимпиада-2018 закрылась красочным шоу

Сегодня в Пхенчхане завершились зимние Паралимпийские игры-2018. Торжественная церемония закрытия XII Паралимпиады состоялась на Олимпийском стадионе, который теперь снесут за ненадобностью. Временную арену специально строили для церемоний Олимпиады и Паралимпиады.

В соревнованиях приняли участие 567 атлетов из 48 стран. Всего было разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта.

Первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018 заняла команда США. На ее счету 36 завоеванных медалей – 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых.

Украина завершила Паралимпиаду-2018 на шестом месте. Наши паралимпийцы завоевали 22 медали – 7 золотых, 7 серебряных и 8 – бронзовых. Свою последнюю награду наши спортсмены выиграли сегодня. Украинская сборная завоевала золотую медаль смешанной эстафетной лыжной гонки, опередив команды из Канады и Германии.

Добавим, что украинцы повторили рекорд по завоеванным золотым медалям на Паралимпийских играх – до этого семь наград наивысшего достоинства наши паралимпийцы привозили только из Турина в 2006 году.