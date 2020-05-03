Паралимпийская чемпионка на карантине тренируется в гараже и в саду возле дома: фото

Пандемия коронавируса сильно ударила по спорту – закрыла арены и отменила соревнования, но не смогла отбить тягу к занятиям у атлетов. Мы показываем, как спортсмены мирового уровня проявляют изобретательность, приспосабливаются к обстоятельствам и тренируются даже в условиях жесткого карантина. Ранее мы говорили о таких находчивых атлетах:

Сегодня – паралимпиец Эмма Виггс, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира. Ее дисциплина – гребля на каноэ. Ранее Эмма выступала также в дисциплине волейбол сидя. Сегодня 39-летняя спортсменка тренируется в переоборудованном под тренажерный зал гараже, а также на лужайке возле дома, где у Виггс установлен специальный тренажер, имитирующий греблю. Прямо на стене Эмма отмечает дни тренировок в "зале" и "на каноэ":

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В возрасте 18 лет Эмма перенесла неизвестное вирусное заболевание в Австралии, в результате ее руки и ноги были парализованы. Позже руки восстановились, а ноги так и остались обездвиженными.

Эмма Виггс стала чемпионкой Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в гребле на каноэ. Также на ее счету восемь золотых медалей чемпионата мира и два "серебра".

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На Паралимпиаде-2012 выступала в волейболе сидя в составе сборной Великобритании, занявшей восьмое место. На чемпионате мира-2010 была капитаном сборной и завоевала с командой бронзовую медаль.

Кстати, на днях в Австралии после жесткого карантина открыли пляжи. Они вновь доступны для серферов и пловцов, хотя жесткие меры социального дистанцирования остаются в силе.

Смотрите видео, как украинская синхронистка Елизавета Яхно тренируется дома с попугаем на плече:

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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