Павел Коростылев выиграл "бронзу" чемпионата мира по стрельбе

21-летний украинский стрелок Павел Коростылев завоевал свою первую взрослую медаль чемпионатов мира. Украинец выиграл "бронзу" в стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 м (30 выстрелов по неподвижной мишени и 30 по появляющейся). Правда, упражнение РП-5 является неолимпийским.

Коростылев набрал 586 очков и занял третье место. Первым стал 48-летний бразилец Жулиу Алмейда, который в 2010 году выигрывал индивидуальное "серебро" и командное "золото" в этой же дисциплине, а вторым – немец Кристиан Райц, становившийся чемпионом Игр-2016 в стрельбе со скорострельного пистолета на 25 метров.

Ранее на соревнованиях в Чханвон Коростылев завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020, заняв четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Всего же, это пятая медаль Украины на чемпионате мира в Корее. Золотую награду выиграла Елена Костевич. Она стала первой в стрельбе с дистанции 25 метров.

Ранее мы писали, что Елена Костевич и Олег Омельчук стали третьими в смешанных соревнованиях на чемпионате мира.