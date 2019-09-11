"Переплюнула Брюса Уилиса в "Крепком орешке": Юлия Левченко взяла "золото" и установила личный рекорд

Юлия Левченко / Фото: AFP

Украинская спортсменка Юлия Левченко выиграла соревнования по прыжкам в высоту в матчевой встрече Европа – США, которая проходит в Минске. Ранее украинская красотка Юлия Левченко завоевала серебряную медаль "Бриллиантовой лиги".

21-летняя украинка установила личный рекорд, прыгнув на 2,02 метра. Кстати, эту высоту наша спортсменка взяла с первой попытки, что стало также рекордом Украины в категории до 23 лет.

Еще одна украинка, Ирина Геращенко, заняла второе место в данной дисциплине, показав результат в 1,98 м. Третье место у россиянки Марии Лисицкене.

Кроме того, Ольга Ляхова на 800-метровке с результатом 2.04,90 мин заняла второе место, также второй стала и Марина Бех-Романчук, которая прыгнула в длину на 6,73 м.

Пользователи в Instagram поздравили наших спортсменок с отличными результатами:

Крутость этих девуль переплюнула даже Брюса Уилиса в "Крепком орешке"

Юля, 2.02!!!! Просто мега крута!!!!! Поздравляю!!! Ирина Григорьевна, браво!!!

Напомним, что в конце августа Андрей Проценко стал третьим в истории украинцем – победителем "Бриллиантовой лиги". Наш спортсмен стал лучшим в прыжках в высоту и заработал 50 тысяч долларов.

Юлия Левченко

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