Спортсменка покончила с собой из-за карантина: "Внезапно ей стало нечего делать"

23-летняя нидерландская дзюдоистка Илона Лукассен покончила с собой из-за депрессии, вызванной коронавирусом. Мать спортсменки Мариетта рассказала, что карантин нарушил режимный образ жизни дочери, чего она пережить не смогла.

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В середине апреля Илона опубликовала в Instagram фото со своими друзьями-дзюдоистками и признавалась, что очень скучает по ним. "Надеюсь, мы скоро сможем сделать это снова", – говорилось в подписи к фотографии.

INSTAGRAM

А в середине июня сообщили о смерти девушки. Спустя несколько дней школа дзюдо проинформировала, что это было самоубийство.

"До этого у нее была очень распланированная жизнь. Она тренировалась утром, ходила в школу и снова тренировалась после уроков. Это было больше невозможно из-за коронавируса. Внезапно ей стало больше нечего делать", – рассказывала мать спортсменки.

Девушка страдала от Синдрома дефицита внимания и гиперактивности, но это не мешало ей успешно заниматься спортом. Тем не менее, во время пандемии проблемы дзюдоистки вылезли наружу. Но никто не заметил, что девушка постепенно впадает в депрессию.

"Это должно стать для нас уроком. Мы должны уделять больше внимания потере бывшего образа жизни молодыми людьми во времена пандемии. Илона умерла не от коронавируса, а из-за коронавируса", – цитирует Мариетт hln.be.

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