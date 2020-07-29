Українська
$ 27,69
32,45
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Спортсменка покончила с собой из-за карантина: "Внезапно ей стало нечего делать"

29 июля, 15:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Дзюдоистка Илона Лукассен не смогла перенести самоизоляцию

23-летняя нидерландская дзюдоистка Илона Лукассен покончила с собой из-за депрессии, вызванной коронавирусом. Мать спортсменки Мариетта рассказала, что карантин нарушил режимный образ жизни дочери, чего она пережить не смогла.

Реклама

В середине апреля Илона опубликовала в Instagram фото со своими друзьями-дзюдоистками и признавалась, что очень скучает по ним. "Надеюсь, мы скоро сможем сделать это снова", – говорилось в подписи к фотографии.

INSTAGRAM

А в середине июня сообщили о смерти девушки. Спустя несколько дней школа дзюдо проинформировала, что это было самоубийство.

"До этого у нее была очень распланированная жизнь. Она тренировалась утром, ходила в школу и снова тренировалась после уроков. Это было больше невозможно из-за коронавируса. Внезапно ей стало больше нечего делать", – рассказывала мать спортсменки.

Девушка страдала от Синдрома дефицита внимания и гиперактивности, но это не мешало ей успешно заниматься спортом. Тем не менее, во время пандемии проблемы дзюдоистки вылезли наружу. Но никто не заметил, что девушка постепенно впадает в депрессию.

"Это должно стать для нас уроком. Мы должны уделять больше внимания потере бывшего образа жизни молодыми людьми во времена пандемии. Илона умерла не от коронавируса, а из-за коронавируса", – цитирует Мариетт hln.be.

Ранее мы писали, что 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская погибла, выпав из окна. Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров выпала из окна с шестого этажа.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

самоубийство дзюдо

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Самоубийство юной фигуристки: что известно и какие причины называются
Самоубийство юной фигуристки: что известно и какие причины называютсяДругие
Умер автор легендарного олимпийского мишки: причину смерти художника не называют
Умер автор легендарного олимпийского мишки: причину смерти художника не называютДругие
Загадочно пропавший олимпийский чемпион найден мертвым в России
Загадочно пропавший олимпийский чемпион найден мертвым в РоссииДругие
"Разруха и бедность, жалко людей": российская фигуристка была шокирована условиями жизни в КрымуДругие
Спортсменка покончила с собой из-за карантина:
Спортсменка покончила с собой из-за карантина: "Внезапно ей стало нечего делать"Другие
Откровения российской фигуристки:
Откровения российской фигуристки: "Всю жизнь внушали, что толстая, ленивая, ни на что не способная"Другие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять