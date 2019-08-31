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Перспективный гонщик погиб в самом знаменитом повороте мира: ему было всего 22 года

31 августа, 21:30

Юбер скончался от полученных травм

Антуан Юбер

Антуан Юбер / Фото: Instagram

Гонщик команды Arden Антуан Юбер боролся за позиции в ТОП-10 в первой гонке уик-энда Формулы-2 в Бельгии и попал в аварию с Хуаном Мануэлем Корреа на выходе из поворота Raidillon. Ранее мы рассказывали о том, что Мик Шумахер одержал первую победу в Формуле-2.

На первом круге заезда Юбер вылетел с трассы, врезался в заграждение, а после этого его болид по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.

Спустя 1,5 часа после происшествия было подтверждено, что Юбер скончался от полученных травм. Корреа был доставлен в больницу в Льеже, он находится в стабильном состоянии.

22-летний Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault. В этом сезоне Формулы 2 он выиграл две гонки – в Монако и Ле-Кастелле, – и по приезду чемпионата в Бельгию находился на восьмом месте в зачете.

Отметим, что сын Михаэля Шумахера активно собирает деньги в фонд отца. В Германии состоялся благотворительный футбольный матч в честь легенды Формулы-1. 

Смотрите, как выглядит болиды Формулы-1 в сезоне-2019

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Источник: Сегодня|Спорт

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