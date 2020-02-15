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Первая каратистка Украины – на Олимпиаде! Терлюга завоевала лицензию на Игры-2020

15 февраля, 09:59

Одесская спортсменка вышла в финал турнира в Дубае в весе до 55 кг

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга / Фото: Getty Images

Украина получила первую в своей истории лицензию на летние Олимпийские игры. Одесская каратистка Анжелика Терлюга завоевала лицензию в Токио-2020. Мы писали, что Терлюга стала лучшей спортсменкой Украины в январе.

27-летняя украинка является лидером мирового рейтинга в весовой категории до 55 кг. Анжелика сумела гарантировать себе поездку на Олимпиаду на соревнованиях Премьер-лиги в Дубае. Для получения лицензии украинке нужно было выступить в Эмиратах лучше немки Яны Месершмидт – и Терлюге это удалось. Наша соотечественница уже вышла в финал турнира, тогда как немка остановилась в полуфинале, уступив сопернице Терлюги в схватке за "золото" – египтянке Аттие Ясмин.

Эмоции переполнили Анжелику, и она поделилась ними в соцсетях:

"Лицензияяяяяя для Украины на Олимпийские игры. Я не знаю даже, что сказать... как описать эмоции словами... просто не верю, что это происходит со мной... мне кажется завтра проснусь и это все был прекрасный сон. Просто хочу поблагодарить всех, кто мне помогал и поддерживал, спасибо вам огромное".

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На семи из последних девяти турнирах престижной серии "Каратэ 1" украинка выходила в финал, где пять раз побеждала. Напомним, Терлюга стала серебряным призером Европейских игр-2019.

Смотрите, как Анжелика Терлюга завоевала медаль на чемпионате мира в Чили

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Олимпийские игры лицензия каратэ Анжелика Терлюга

Источник: xsport.ua

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