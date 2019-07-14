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Первая медаль Украины на водном ЧМ: синхронистки выиграли "бронзу"

14 июля, 14:59

Марта Федина и Анастасия Савчук заняли третье место в технической программе

Украинский дуэт - третий в мире
Украинский дуэт - третий в мире. Фото: AFP

Первую медаль завоевала Украина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея). Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук выиграли "бронзу" в технической программе дуэтов. Победили олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко из России. "Серебро" у китаянок Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь.

Чемпионат мира в Кванджу проходит с 12 по 28 июля. Традиционно турнир разделен на две части. Первая неделя посвящена прыжкам в воду, синхронному плаванию и плаванию на открытой воде, вторая - плаванию и хайдайвингу. Соревнования по водному поло будут длиться на протяжении всего чемпионата мира. Медали мужские и женские команды разыграют в предпоследний день первенства.

Кстати, в водном поло на чемпионате мира установлен рекорд результативности. Сборная Венгрии разгромила Южную Корею со счетом – 64:0.

Ранее мы писали, что Международная федерация плавания (FINA) признала украинку Елизавету Яхно лучшей синхронисткой мира в 2018 году. Об этом сообщается в Twitter федерации. В августе Яхно завоевала семь наград на чемпионате Европы в Глазго – одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую. Таким образом, в 20 лет Яхно является трехкратным призером Европейских игр, четырехкратным призером чемпионата мира и семикратным призером чемпионата Европы.

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Тег чемпионат мира, синхронное плавание

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Сегодня|Спорт

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