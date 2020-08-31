Первая олимпийская чемпионка Украины умерла в Италии

Печальное известие сегодня пришло в украинский спорт. В возрасте 95 лет умерла знаменитая олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нина Бочарова, сообщил НОК Украины. На летних Играх 1952 года она стала первой украинкой, завоевавшей олимпийские медали. Причем в Хельсинки она пять раз поднималась на пьедестал, взяв два "золота" и три "серебра"!

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В 1949 году выпускница Киевского института физической культуры стала абсолютной чемпионкой СССР, а в 1952-м – блистала в столице Финляндии. В 1954 году уроженка Полтавской области стала чемпионкой мира. Также она придумала свой элемент – поперечный шпагат на брусьях, который ранее никто не исполнял.

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После завершения карьеры спортсменки Бочарова работала тренером в Москве, а также в обществах "Авангард" и "Спартак" в Киеве. В 1979 году вышла на пенсию. В годы независимости Украины легендарная спортсменка принимала участие в мероприятиях НОК. А последнее время она проживала в Италии.

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