Первая партия матча Карлсен – Каруана длилась около семи часов

Американец Фабиано Каруана и норвежец Магнус Карлсен разошлись миром в партии первого тура матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Лондоне. Партия продолжалась около семи часов, Каруана играл белыми фигурами.

Согласно регламенту чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2835) и претендент Фабиано Каруана (США, 2832) должны сыграть 12 партий с контролем времени 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.



После 6-й партии происходит перемена цвета (участник, у которого были белые в 1-й партии,

играет 7-ю черными).



В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блицматча из 2 партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 3 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

Напомним, что в марте в Берлине прошел турнир претендентов среди мужчин. Его победителем стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана.

Магнус Карлсен удерживает шахматную корону с 2013 года, когда отобрал ее у индийца Вишванатана Ананда. Последнюю защиту титула Магнус провел в ноябре 2016 года в Нью-Йорке, победив на тай-брейке россиянина Сергея Карякина.