Алексей Гришин планирует потратить средства на оплату операции и медицинские расходы для своего близкого друга

Гришин с медалью Олимпиады-2010 / Фото: Getty Images

Благородный жест белорусского спортсмена: он продал олимпийскую медаль, чтобы спасти друга https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B-2010 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B-2010 2019-07-31T14:30:00+03:00 Другие Алексей Гришин планирует потратить средства на оплату операции и медицинские расходы для своего близкого друга

Победитель зимних Олимпийских игр-2010 в лыжной акробатике фристайлист Алексей Гришин из Беларуси продал на аукционе свою олимпийскую медаль, сообщает Inside The Games. На торгах, которые прошли в Бостоне, золотая награда белорусского спортсмена ушла с молотка за 68 750 долларов (около 1,7 миллиона гривен), ее начальная стоимость была 5 тысяч долларов. Новым владельцем медали стал соотечественник Гришина – коллекционер из Беларуси, имя которого не разглашается.

"Мы счастливы, что медаль вернется в Беларусь. Гришин планирует потратить вырученные средства на оплату операции и сопутствующие медицинские расходы для своего близкого друга. Все стороны вышли из сделки победителями", – пояснил исполнительный вице-президент аукциона Бобби Ливингстон.

По информации Inside The Games, Гришин также продал и бронзовую олимпийскую медаль, которую он выиграл на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити. За нее спортсмен получил чуть более 28 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что чемпион Олимпийских игр 2004 года в Афинах Галь Фридман намерен продать свою золотую медаль. Фридман является единственным олимпийским чемпионом Израиля. Награда была завоевана в соревнованиях по парусному спорту.

Также мы давали мнение украинских спортсменов о продаже олимпийских наград: Олейник против, а Клочкова оценила "золото" в 100 тысяч долларов.

Фристайл на Олимпиаде-2018:

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