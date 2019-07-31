Благородный жест белорусского спортсмена: он продал олимпийскую медаль, чтобы спасти друга

Победитель зимних Олимпийских игр-2010 в лыжной акробатике фристайлист Алексей Гришин из Беларуси продал на аукционе свою олимпийскую медаль, сообщает Inside The Games. На торгах, которые прошли в Бостоне, золотая награда белорусского спортсмена ушла с молотка за 68 750 долларов (около 1,7 миллиона гривен), ее начальная стоимость была 5 тысяч долларов. Новым владельцем медали стал соотечественник Гришина – коллекционер из Беларуси, имя которого не разглашается.
"Мы счастливы, что медаль вернется в Беларусь. Гришин планирует потратить вырученные средства на оплату операции и сопутствующие медицинские расходы для своего близкого друга. Все стороны вышли из сделки победителями", – пояснил исполнительный вице-президент аукциона Бобби Ливингстон.
По информации Inside The Games, Гришин также продал и бронзовую олимпийскую медаль, которую он выиграл на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити. За нее спортсмен получил чуть более 28 тысяч долларов.
Ранее мы писали, что чемпион Олимпийских игр 2004 года в Афинах Галь Фридман намерен продать свою золотую медаль. Фридман является единственным олимпийским чемпионом Израиля. Награда была завоевана в соревнованиях по парусному спорту.
Также мы давали мнение украинских спортсменов о продаже олимпийских наград: Олейник против, а Клочкова оценила "золото" в 100 тысяч долларов.
Фристайл на Олимпиаде-2018:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк