Первой выбежала из 13 секунд: в Германии умерла уникальная легкоатлетка

На 82-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась олимпийская чемпионка в барьерном беге немка Карин Бальцер, сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации. На Олимпийских играх 1964 года в Токио она выиграла золото в беге на 80 м с барьерами.
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Смотрите, как выигрывала Карин Бальцер
На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Бальцер завоевала бронзу уже в беге на 100 м с барьерами. Кроме того, она трижды становилась чемпионкой Европы. На ее счету семь мировых рекордов и 37 лучших результатов сезона в мире. Именно Карин установила первый ратифицированный мировой рекорд на дистанции 100 м с барьерами – 13,3 секунды. Это случилось в июне 1969 года. А позже немка стала первой женщиной на планете Земля, на стометровке с барьерами выбежавшей из 13 секунд.
В качестве тренера она работала с сыном Фальком (серебряный призер чемпионата Европы 1998 года) и Аньей Рюккер, которая в 1996 году завоевала бронзу Олимпийских игр.
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