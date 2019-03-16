Пешеход против велосипедистов: видео эпичного столкновения во время гонки
Мужчина не заметил приближающихся гонщиков и попал под колеса
Первый этап многодневки Тиррено – Адриатико чуть не закончился трагедией из-за неосмотрительности случайного прохожего. Мужчина решил перейти мокрую дорогу в непосредственной близости от приближающихся велосипедистов, несмотря на их знаки. Большая часть группы, включая лидера Петера Сагана, объехала мужчину, но двое – Рафал Майка и Оскар Гатто – попали в завал.
"Сначала я даже не понял, что произошло, пока не посмотрел видео. Я ехал позади и даже не видел этого человека. Мы оба в порядке и надеемся, что для этого человека все завершится хорошо", – признался после инцидента Гатто.
По сообщению СМИ, горе-пешехода доставили в местный госпиталь, его здоровью ничего не угрожает.
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