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Пешеход против велосипедистов: видео эпичного столкновения во время гонки

Сегодня, 13:54

Мужчина не заметил приближающихся гонщиков и попал под колеса

Пешеход против велосипедистов: видео эпичного столкновения во время гонки Другие Мужчина не заметил приближающихся гонщиков и попал под колеса

Первый этап многодневки Тиррено – Адриатико чуть не закончился трагедией из-за неосмотрительности случайного прохожего. Мужчина решил перейти мокрую дорогу в непосредственной близости от приближающихся велосипедистов, несмотря на их знаки. Большая часть группы, включая лидера Петера Сагана, объехала мужчину, но двое – Рафал Майка и Оскар Гатто – попали в завал.

"Сначала я даже не понял, что произошло, пока не посмотрел видео. Я ехал позади и даже не видел этого человека. Мы оба в порядке и надеемся, что для этого человека все завершится хорошо", – признался после инцидента Гатто.

По сообщению СМИ, горе-пешехода доставили в местный госпиталь, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее вице-чемпионка мира Елена Старикова рассказала, где хранит награды: "Мои медали хранит Дарт Вейдер. А куда их вешать?!". Новоиспеченная 22-летняя вице-чемпионка мира – о падениях "колобочком", блинчиках с "Нутеллой", видеоиграх и райской Новой Зеландии.

Как сообщалось ранее, велокоманду Sky ограбили: украден трофей за победу на "Тур де Франс".

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Тег видео, велогонщик, Велоспорт

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Источники:

Eurosport , Сегодня|Спорт

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