Пешеход против велосипедистов: видео эпичного столкновения во время гонки

Мужчина не заметил приближающихся гонщиков и попал под колеса

Пешеход против велосипедистов: видео эпичного столкновения во время гонки 2019-03-16T13:54:46+02:00 Другие Мужчина не заметил приближающихся гонщиков и попал под колеса

Первый этап многодневки Тиррено – Адриатико чуть не закончился трагедией из-за неосмотрительности случайного прохожего. Мужчина решил перейти мокрую дорогу в непосредственной близости от приближающихся велосипедистов, несмотря на их знаки. Большая часть группы, включая лидера Петера Сагана, объехала мужчину, но двое – Рафал Майка и Оскар Гатто – попали в завал.

"Сначала я даже не понял, что произошло, пока не посмотрел видео. Я ехал позади и даже не видел этого человека. Мы оба в порядке и надеемся, что для этого человека все завершится хорошо", – признался после инцидента Гатто.

По сообщению СМИ, горе-пешехода доставили в местный госпиталь, его здоровью ничего не угрожает.

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Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.