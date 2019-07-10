Петер Саган стал победителем шестого этапа "Тур де Франс"

Жулиан Алафилипп сохранил за собой желтую майку лидера

Финиш Сагана. Фото: AFP

Словацкий гонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora – Hansgrohe, стал победителем пятого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Он преодолел этап протяженностью 175,5 км между французскими городами Сен-Дье-де-Вож и Кольмар за 4 часа 2 минуты 33 секунды. Второе место занял бельгиец Ваун ван Арт из команды Team Jumbo – Visma. Третьим стал итальянец Маттео Трентин из команды Mitchelton – Scott. У обоих время победителя.

В общем зачете лидирует французский гонщик команды Deceunick – Quick Step Жулиан Алафилипп с общим временем 18 часов 44 минуты 12 секунд. На втором месте идет бельгиец Ваун ван Арт (Team Jumbo – Visma, +0.14), на третьем – голландец Стивен Крейсвейк (Team Jumbo – Visma, +0.25).

Шестой этап протяженностью 160 км пройдет между французскими городами Мюлуз и Планш-де-Бель-Фий 11 июля.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка состоит из 21 этапа общей протяженностью 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" – 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.



































Ранее мы рассказывали о скандале в украинском велоспорте. Президент федерации велоспорта страны Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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