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По документам 18, а выглядят на 40 лет: фото атлетов из Африки взорвало интернет

Сегодня, 15:55

Подозрительные спортсмены выступали на чемпионате мира по по бегу по пересеченной местности

Фото: Twitter
По документам 18, а выглядят на 40 лет: фото атлетов из Африки взорвало интернет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/35a/0ae/5ca35a0ae6f99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/35a/0ae/5ca35a0ae6f99.jpg Другие Подозрительные спортсмены выступали на чемпионате мира по по бегу по пересеченной местности

В конце марта в датском городе Орхус прошел чемпионат мира по бегу по пересеченной местности среди атлетов в возрасте до 20 лет. В рамках соревнований были разыграны 9 комплектов медалей: по 4 в индивидуальном и командном зачетах, а также в смешанной эстафете.

Но популярность в сети соревнования приобрели не своими результатами, а благодаря всего одной фотографии, которая облетела весь мир за считанные часы. На нем запечатлены два спортсмена из Эфиопии Динкала Айеле и Гетнет Йетвеле. Согласно информации на официальном сайте Международной федерации легкой атлетики (IAAF), оба родились… в декабре 2000 года, следовательно, им по 18 лет, сообщает hln.be.

Впрочем, подозрительные атлеты все же не сумели вмешаться в распределение медалей, финишировав за пределами первой 10-ки, но все же свою порцию критики от мирового общественности они получили.

Отметим, что африканские спортсмены довольно часто попадаются на махинациях с возрастом, чтобы добиться более высоких результатов. Но иногда они это делают не намеренно – бывали случаи, что в его родной стране просто не вели учет новорожденных, а когда дошло дело до получения документов, никто не помнит реальной даты рождения.

А недавно в США произошел другой случай с махинациями спортсменов. Двое трансгендеров выиграли женские соревнования. Бывшие мужчины легко обогнали девушек в спринтерском забеге.

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Тег легкая атлетика, чемпионат мира

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Сегодня|Спорт

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