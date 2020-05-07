"В гости ходить нельзя, в Хьюстоне много случаев COVID-19": семья украинского олимпийского чемпиона – в США на карантине

Гимнастка Ирина Гончарова рассказала нам о своих буднях в Техасе во время пандемии

Вынужденный простой из-за пандемии коронавируса спортсмены переносят по-разному. Семья олимпийского чемпиона-2004 по спортивной гимнастике Валерия Гончарова, который живет в США, старается карантин разнообразить и проводить весело. Его супруга Ирина, тоже известная спортсменка, рассказала "Сегодня" о буднях в Техасе. На днях украинская гимнастка показала невероятные трюки с метлой.

Ирина (девичья фамилия – Яроцкая) – призерка чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр в Афинах. В Украине получила звание мастера спорта международного класса. Сейчас супруги с двумя сыновьями работают в США тренерами по спортивной гимнастике.

Реклама

Несмотря на довольно строгие меры, семья украинских гимнастов в Штатах не унывает:

"Мы сейчас в Техасе на карантине застряли, живем возле Хьюстона, в городе Бэйтаун. Конкретно в нашем городе карантин начался 25 марта. Точнее "stay at home order". Что значит этот приказ. Все должны оставаться по возможности дома только со своей семьей, нельзя ездить в гости к родственникам, друзьям, встречаться с соседями и т. д. Сколько еще это продлится – не понятно. Но вообще мы готовились переезжать в Оклахому: Валера там уже полгода работает в Университете. Его раньше чем нас на карантин отправили и он успел приехать к нам. Магазины продуктовые посещать можно только по одному взрослому из семьи. Если детей не с кем оставить, то можно с детьми. Разрешено гулять, бегать, ездить на велосипеде, выходить на лодке в воду, рыбачить в заливах. Пляжи закрыты (мы живем в 1:30 езды от океана). Рестораны и фаст-фуд работают только на вынос и доставку. Парки открыты для прогулок, но детскими площадками, тренажерами и скамейками пользоваться нельзя. Все дома сидят, онлайн работают, учатся, тренируются. Все кто "not essential business" закрыты, но могут работать онлайн. Например, я провожу онлайн тренировки со своей группой гимнасток. Выходим только в магазин за продуктами. В нашем районе не так много заболевших, но в Хьюстоне довольно много".

В апреле украинская гимнастка приняла участие в необычном челлендже: "И я могу снимать штаны вверх ногами".

Также и двое сыновей Гончаровых находят себе занятия:

"У детей все отлично) Родители вместе дома ) Школа онлайн, прогулки, игры ))) Здесь тоже на детских площадках запрещено гулять, но в парке пройтись, побегать или на велосипеде ездить можно, главное держать дистанцию".

Реклама

Мы сообщали, что гимнастка Гончарова пошла в художницы.

Смотрите, как украинские спортсмены занимаются дома на карантине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама