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По стопам "Шахтера": гандбольный клуб из Украины улетел на матч Лиги чемпионов на эксклюзивном самолете

14 сентября, 20:58

"Мотор" полетел в Венгрию на матч с "Веспремом" в Лиге чемпионом на собственном самолете

Самолет "Мотора" - команда отправилась в Венгрию на матч Лиги чемпионов

Самолет "Мотора" - команда отправилась в Венгрию на матч Лиги чемпионов

В субботу украинский гандбольный клуб "Мотор" отправился в Венгрию на матч первого тура Лиги чемпионов против "Веспрема". Поединок состоится в воскресенье и начнется в 18:00 по киевскому времени. Чемпионы Украины вылетели в путь на собственном самолете с эксклюзивным дизайном с символикой "Мотора".

Отметим, что в этом сезоне "Мотор" бьется на три фронта. Команда, кроме старта в чемпионате Украины, выступит в двух международных турнирах – в Лиге чемпионов и SEHA-Лиге. В последнем украинский клуб стартовал с двух побед и возглавил группу.

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Ранее мы писали, что украинский клуб попал в "группу смерти" в гандбольной Лиге чемпионов. "Мотор" угодил в группу В, где его соперниками станут действующий обладатель титула – "Вардар" (Македония), финалист этого сезона "Веспрем" (Венгрия), а также "Виве Кельце" (Польша), "Монпелье" (Франция), "Порту" (Португалия), "Киль" (Германия) и БГК имени Мешкова (Беларусь).

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Напомним, что ранее одна из украинских авиакомпаний представила самолет с эксклюзивной раскраской борта в цветах футбольного клуба "Шахтер".

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Источник: Сегодня|Спорт

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