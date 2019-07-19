Победитель Супербоула умер от солнечного удара

32-летний Митч Петрус весь день работал при 40-градусной жаре

Петрус (№62) возле трофея за победу в Супербоуле. Фото: Getty Images

Бывший линейный нападающий клуба американского футбола "Нью-Йорк Джайентс" Митч Петрус умер в возрасте 32 лет, сообщает New York Post. Причиной смерти стал солнечный удар.

Петрус весь день проработал на открытом воздухе возле семейного магазина в округе Лонок (Арканзас), который, как и большая часть США, находится во власти невероятной жары. В тот день температура воздуха была близка к 40 градусам Цельсия.

В 2010 году Петрус из университетской команды Арканзаса был задрафтован клубом Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Нью-Йорк Джайентс", где выступал с 2010 по 2012 год. Затем Петрус играл за "Нью Ингленд Пэтриотс" и "Теннесси Тайтенс". Завершив профессиональную карьеру, бывший спортсмен выступал на телевидении в качестве эксперта и аналитика.

Наивысшим достижением Петруса стала победа в Супербоуле в 2011 году. Тогда его клуб "Нью-Йорк Джайентс" переиграл "Нью Ингленд Пэтриотс" со счетом – 21:17.

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