Победитель второго этапа "Тур де Франс" посвятил победу умершему отцу

Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп, представляющий команду Deceuninck-Quick Step, стал победителем второго этапа веломногодневки "Тур де Франс" и посвятил победу умершему в июне отцу. Сразу после финиша Алафилипп поцеловал указательный палец и поднял его к небу, а затем расплакался.
Эта победа позволила французу возглавить общий зачет "Тур де Франс" и стать обладателем желтой майки лидера. Правда, его ближайшие преследователи Адам Йейтс из Mitchelton-Scott и Марк Хирши из Sunweb проигрывают ему менее 10 секунд.
ТОП-3 общего зачета "Тур де Франс" после второго этапа:
- 1. Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) – 8:41.35
- 2. Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) +0.04
- 3. Марк Хирши (Sunweb) +0.07
Следующий этап веломногодневки состоится 31 августа и пройдет по маршруту Ницца – Систерон и составит 198 километров. Финиш гонки запланирован на 20 сентября в Париже.
Недавно мы писали, что чемпион Европы по велоспорту упал с моста во время гонки: появилось видео. Сперва многим показалось, что c бельгийцем могло случиться самое страшное. Но затем медики успокоили болельщиков.
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