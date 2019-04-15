Победительница чемпионата Европы по борьбе Алина Бережная: "Скучала по этим чувствам!"

У нас рекордный "золотой" улов и триумф женщин на чемпионате Европы по борьбе, а Жан Беленюк оформил хет-трик и исполнил гопак

Чемпионка спустя шесть лет. Алина Бережная вернулась после рождения дочери и победила вопреки ставкам: "Здорово, что мамы не сидят дома". Фото UWW.

Столько "золота" украинские борцы с чемпионатов Европы еще не привозили! Из 10 медалей в румынском Бухаресте у нас сразу пять золотых, причем четыре из них принесла женская сборная – как семь лет назад в сербском Белграде. К добытым в четверг титулам Оксаны Ливач (до 50 кг), Ирины Гусяк (до 55 кг) и Аллы Черкасовой (до 68 кг) добавились золотые награды Алины Бережной (до 72 кг) и единственного чемпиона в греко-римской борьбе – Жана Беленюка (до 87 кг). Для серебряного призера ОИ-2016 это уже третий титул ЧЕ. Финальную победу над азербайджанцем Аббасовым Жан Беленюк отпраздновал в стиле Усика – гопаком. По "серебру- у Юлии Горишной (до 53 кг) и Татьяны Кит (до 57 кг). "Бронзовое"трио – у мужчин: вольники Василий Шуптар (до 65 кг) и Александр Хоцяновский (до 125 кг) и греко-римлянин Ленур Темиров (до 60 кг).

Алла Черкасова, добавившая к титулу чемпионки мира европейский, рассказала нам, что ЧЕ в целом был тяжелый, а не только динамичный финал против чешки Ганзличковой: "За выход в него я боролась с Ириной Нетребой (выступала за Украину, сейчас – за Азербайджан- Авт.). Мы с ней дружили, даже тренировались у одного тренера, и психологически тяжело было забыть, с кем ты борешься. А в четвертьфинале со шведкой Франссон все решалось на последних секундах. Праздновала ли? Приехала домой – тортик купили, с семьей посидела, с сыном, мамой, мужем. Большого праздника делать не буду. У меня через месяц день рождения – уже два в одном отпразднуем! В июне будут Евроигры, очень интересные соревнования, в которых я впервые буду принимать участие, а в сентябре – лицензионный чемпионат мира. Там нужно обязательно брать медаль, чтобы поехать на Олимпиаду".

Для Алины Бережной (в девичестве – Махиня. – Авт.) победа стала камбеком: последний раз она занимала 1-е место на ЧЕ, а параллельно и на ЧМ, шесть лет назад и сейчас впервые с медалью после рождения дочери Леоны в 2017-м. "Скучала по этим чувствам, два года вообще не выступала, была в декрете, – поделилась с нами Алина. – Понятное дело, на меня ставок не было. Я еще и ехала не в своей категории – на одну выше. Хотела вообще завоевать медаль, а получилось даже "золотую". Доця очень радовалась, что мама выиграла, хлопала в ладоши".

"После возвращения тяжелее всего было заставить себя снова ходить тренироваться, – со смехом вспоминает борчиха. – Когда первый раз пришла в зал, после обычной разминки кувырком уже кружилась голова. Все болело, ужасная крепатура. Проскакивали мысли: да нафиг оно мне надо! Но спортивный характер сыграл роль. Это здорово, что мамы возвращаются, не сидят дома. Если спортсменка чувствует, что еще может себя реализовать, что не показала максимум возможностей, почему нет?".

Не раз говорили, что Ломаченко в боксе помогли занятия танцами в детстве. Алина тоже до борьбы танцевала и считает, что это пошло на пользу: "Как шутил наш тренер, борьба – это те же танцы, только с элементами падения (смеется). Выходи на ковер – и танцуй! Можно сделать тренировку танцевальную: иногда нужно переключать внимание. И сейчас есть мысли с мужем походить на танцы, когда будет время. Интересно на латиноамериканские: там очень задействованы таз, ноги. Для борцов вообще хорошо. У меня же муж тоже борец (Дмитрий Бережной. – Авт.)".

Абсолютный Чумак на десерт

Прошлый чемпионат Европы по тяжелой атлетике Украина всем составом пропустила: команды, особо провинившиеся в допинге, были отстранены на год. Но в грузинском Батуми мы снова были в строю — и отметились восемью медалями, в том числе двумя большими. Правда, ждали их целых шесть дней. В легких категориях никак не складывалось, еще и одна из главных надежд Ирина Деха (до 76 кг) потянула ногу и снялась с соревнований еще до начала. Хотя француженке Гаэль Найо-Кетчанке пришлось еще хуже: атлетка так неудачно упала со штангой, что сломала руку в двух местах и вывихнула плечо.

Зато порадовала тяжелая артиллерия: сразу три "золота" выхватил вице-чемпион мира Дмитрий Чумак (до 102 кг), три "серебра" у Анастасии Лысенко (до 87 кг) и по "бронзе" у Кирилла Пирогова (до 96 кг) и Константина Ревы (до 102 кг). Дмитрий отметил, что его победы "держатся на трех китах: семье, тренере и команде".

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АВТОР: Катерина Макаревская Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.