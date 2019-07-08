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"Почему вас так мало?": победителей чемпионата Европы шокировали пустые трибуны в Украине

8 июля, 12:18

Сборная Украины не смогла защитить дома "золото" в легкоатлетическом многоборье. Но есть победа Слободы

На вершине пьедестала - Дарья Слобода
На вершине пьедестала - Дарья Слобода. Фото: Facebook

На этот уикенд в Луцк съехались восемь сильнейших сборных Старого Света в легкоатлетическом многоборье, которые два дня вели упорную борьбу за медали командного чемпионата Европы. Суперлига-2019 – это первые взрослые соревнования такого уровня по легкой атлетике в Украине. До этого в 2013-м Донецк принимал чемпионат мира среди юношей. От столь громкой вывески в неизбалованном топовыми спортивными стартами Луцке можно было ожидать если не сумасшедший ажиотаж, то хотя бы повышенный интерес.

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Но, прогуливаясь по столице Волыни, можно было легко забыть, зачем сюда приехал. Уютный городок спокойно жил своей размеренной жизнью – о чемпионате европейского уровня напоминали разве что билборд у стадиона "Авангард" да пара плакатов на бампере местных троллейбусов. Ну и продавцы местного супермаркета знали, когда заканчиваются соревнования - в это время у них начинался наплыв изголодавшихся спортсменов и представителей команд.

Казалось, что местные жители воодушевятся открытием с плясками на центральной площади и в следующие два дня подтянуться на трибуны. Но не тут-то было... На первые утренние старты субботы проснулось человек 100, что поразило и самих спортсменов. Украинская многоборка Дарья Слобода после 100-метровки с барьерами без обиняков заявила в микрофон: "Спасибо за поддержку! Но почему вас так мало?!". Под вечер на трибунах собралось, может, сотни две-три. И на этом все. Хотя президент федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказывал, что болельщиков готовили к этому чемпионату больше трех лет. 

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Если честно, крайне неприятно было наблюдать, как, готовясь к попыткам, многоборцы просили поддержки у трибун, а в ответ получали жиденькие аплодисменты. Хотя те, кто все-таки пришел, очень старались.      

В Луцке мужчины прошли 10 видов, женщины – семь. Два года назад в Таллинне Украина вырвала титул чемпиона Суперлиги у Эстонии, и прибалты приехали на Волынь своим сильнейшим составом, чтобы взять реванш у "сине-желтых". Стремится составить конкуренцию фаворитам и Беларусь, которая в Луцк привезла серебряного призера Олимпиады-2008 Андрея Кравченко: "Я перенес пять операций, пять лет не выступал. Здесь хочу проверить свое тело, будет ли оно готово к следующему году выходить на высокие результаты". 

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Помимо основных наград в команде, медали разыгрывали и в личном первенстве у женщин и мужчин. В Эстонии лучшей стала украинка Алина Шух, но она пропускала домашнее первенство – сначала она не смогла отобраться в командный чемпионат из-за травмы, а сейчас вовсю готовится к чемпионату Европы до 23 лет. На чемпионате Украины травмировалась и вернувшаяся после рождения ребенка чемпионка мира-2013 Касьянова. В итоге бремя лидера легло на Дарью Слободу. 

У мужчин в 2017-м в Таллинне первым был эстонец Янек Ыйглане, немного опередивший нашего Алексея Касьянова, но в Луцк лидером прибалтов ехал Майкель Уйбо, муж олимпийской чемпионки с Багам в беге на 400 м Шоны Миллер-Уйбо. До соревнований его полушутя спросили, не чувствует ли он, что находится немного в тени своей второй половинки: "Нас с женой часто спрашивают, кто из нас быстрее в беге 400 метров. Но мы никогда не выходили на дорожку вместе и ничего друг другу не доказываем". 

  

Но уже во 2-м мужском виде стало понятно: защитить титул Украине будет крайне непросто. Касьянов не смог как следует разбежаться и показал очень низкий результат в обычно сильной длине, на оставшиеся две попытки не вышел вообще, а после толкания ядра и вовсе снялся – спазмы икроножной мышцы. Сход Касьянова серьезно пошатнул наши позиции как возможного победителя Суперлиги-2019. В результате девушки во главе с Дарьей Слободой тянули "сине-желтых" наверх, стараясь проходить виды по своим личным рекордам, а парням надо было сильно много не проиграть в первую очередь эстонцам и британцам. Но луцкие дорожки вывели из строя не только Касьянова. Понесла потери женская команда Великобритании и мужская у Испании. На второй день не вышла и лидер женской сборной Эстонии, бронзовый призер личного первенства двухлетней давности Грит Шадейко, которая приехала в Украину с небольшой травмой: "Сегодня утром я не смогла бежать, не смогла прыгать из-за проблем со стопой. С Дарьей Слободой мы могли бы составить друг другу интересную конкуренцию". Потерей фаворитов воспользовалась Беларусь, вырвавшаяся в лидеры после 12 видов.

Последние пять видов проходили с постоянными перестановками в первой четверке. Но как ни старались украинки, которым ребята были готовы поставить памятник прямо посреди стадиона, перед заключительным видом – 1500 м – "сине-желтые" после слабого мужского копья скатились на 4-е место и "бронзовой" Великобритании уступали внушительные 208 баллов. В итоге чуда не произошло – Украина остановилась в шаге от пьедестала, а "золото" вырвала Эстония, хоть ее лидер Уйбо в личном зачете пропустил вперед белоруса Жука.

  • КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО МНОГОБОРЬЮ. ЛУЦК. 6-7 ИЮЛЯ
  • Командный зачет
  • 1. Эстония 37 872
  • 2. Беларусь 37 839
  • 3. Великобритания 37 460
  • 4. Украина 37 252
  • 5. Франция 36 871
  • 6. Испания 36 741
  • 7. Швейцария 33 886
  • 8. Нидерланды не идут в зачет
  • В командный зачет шли по три лучших результата от мужчин и женщин
  • Нидерланды вылетают из Суперлиги. 
  • Женское семиборье
  • 1. Слобода (Украина) ....6165
  • 2. Стейнтон (Великобритания) 6029
  • 3. Эсселинк (Нидерланды) 5905
  • 4. Рофе-Бекетова (Украина) 5705
  • 5. Буйненко-Гордиенко (Украина) 5685
  • 6. Оуд (Нидерланды) 5669
  • ...19. Нелепа (Украина) 5246
  • Мужское десятиборье
  • 1. Жук (Беларусь) 8237
  • 2. Уйбо (Эстония) 8181
  • 3. Уренья (Испания) 8073
  • 4. Росенберг (Эстония) 8033
  • 5. Ыйглане (Эстония) 7996
  • 6. Убер (Франция) 7743
  • ...17. Малогловец (Украина) 7353
  • 19. Адамчук (Украина) 7165
  • 21. Иваницкий (Украина) 7147
  • ...Касьянов (Украина) DNF 

Зато второй турнир кряду украинка выиграла личное первенство. Слобода захватила лидерство после двух видов и никому его уже не отдала, установив личный рекорд (6165 очков): "Я верила в себя. И вера меня не подводит. Я рада личному рекорду, но после соревнований все равно будут к себе претензии. Коронный вид, 800 метров, меня немного подвел. Пожалуй, я отдала все силы второй попытке в прыжках в длину – она ​​была далека, но с заступом. Я готовилась показать лучший результат, потому что этот не может обеспечить мне участие в чемпионате мира".

Как сообщалось ранее, скандальная легкоатлетка Кастер Семеня грозится пропустить чемпионат мира. Соревнования пройдут с 27 сентября по 6 октября в катарской Дохе. Международная федерация заставляет спортсменку снизить уровень тестостерона. Семеня в ответ утверждает: "Если я не бегу 800 м, то вообще на чемпионате мира выступать не буду".

Также мы писали, что Ярослава Магучих совершила "прыжок в историю", взяв высоту в два метра. Украинская спортсменка заняла третье место на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине (США). Покоренные ею 200 см – это новый юниорский рекорд Украины! Кроме того, 17-летняя Магучих стала самой молодой в истории прыгуньей, которой покорилась эта высота.

А так Ярослава Магучих побеждала на этапе в Дохе


Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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Тег легкая атлетика

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АВТОР:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

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