"Почему вас так мало?": победителей чемпионата Европы шокировали пустые трибуны в Украине

Сборная Украины не смогла защитить дома "золото" в легкоатлетическом многоборье. Но есть победа Слободы

На вершине пьедестала - Дарья Слобода. Фото: Facebook

На этот уикенд в Луцк съехались восемь сильнейших сборных Старого Света в легкоатлетическом многоборье, которые два дня вели упорную борьбу за медали командного чемпионата Европы. Суперлига-2019 – это первые взрослые соревнования такого уровня по легкой атлетике в Украине. До этого в 2013-м Донецк принимал чемпионат мира среди юношей. От столь громкой вывески в неизбалованном топовыми спортивными стартами Луцке можно было ожидать если не сумасшедший ажиотаж, то хотя бы повышенный интерес.

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Но, прогуливаясь по столице Волыни, можно было легко забыть, зачем сюда приехал. Уютный городок спокойно жил своей размеренной жизнью – о чемпионате европейского уровня напоминали разве что билборд у стадиона "Авангард" да пара плакатов на бампере местных троллейбусов. Ну и продавцы местного супермаркета знали, когда заканчиваются соревнования - в это время у них начинался наплыв изголодавшихся спортсменов и представителей команд.

Казалось, что местные жители воодушевятся открытием с плясками на центральной площади и в следующие два дня подтянуться на трибуны. Но не тут-то было... На первые утренние старты субботы проснулось человек 100, что поразило и самих спортсменов. Украинская многоборка Дарья Слобода после 100-метровки с барьерами без обиняков заявила в микрофон: "Спасибо за поддержку! Но почему вас так мало?!". Под вечер на трибунах собралось, может, сотни две-три. И на этом все. Хотя президент федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказывал, что болельщиков готовили к этому чемпионату больше трех лет.

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Если честно, крайне неприятно было наблюдать, как, готовясь к попыткам, многоборцы просили поддержки у трибун, а в ответ получали жиденькие аплодисменты. Хотя те, кто все-таки пришел, очень старались.

В Луцке мужчины прошли 10 видов, женщины – семь. Два года назад в Таллинне Украина вырвала титул чемпиона Суперлиги у Эстонии, и прибалты приехали на Волынь своим сильнейшим составом, чтобы взять реванш у "сине-желтых". Стремится составить конкуренцию фаворитам и Беларусь, которая в Луцк привезла серебряного призера Олимпиады-2008 Андрея Кравченко: "Я перенес пять операций, пять лет не выступал. Здесь хочу проверить свое тело, будет ли оно готово к следующему году выходить на высокие результаты".

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Помимо основных наград в команде, медали разыгрывали и в личном первенстве у женщин и мужчин. В Эстонии лучшей стала украинка Алина Шух, но она пропускала домашнее первенство – сначала она не смогла отобраться в командный чемпионат из-за травмы, а сейчас вовсю готовится к чемпионату Европы до 23 лет. На чемпионате Украины травмировалась и вернувшаяся после рождения ребенка чемпионка мира-2013 Касьянова. В итоге бремя лидера легло на Дарью Слободу.

У мужчин в 2017-м в Таллинне первым был эстонец Янек Ыйглане, немного опередивший нашего Алексея Касьянова, но в Луцк лидером прибалтов ехал Майкель Уйбо, муж олимпийской чемпионки с Багам в беге на 400 м Шоны Миллер-Уйбо. До соревнований его полушутя спросили, не чувствует ли он, что находится немного в тени своей второй половинки: "Нас с женой часто спрашивают, кто из нас быстрее в беге 400 метров. Но мы никогда не выходили на дорожку вместе и ничего друг другу не доказываем".

Но уже во 2-м мужском виде стало понятно: защитить титул Украине будет крайне непросто. Касьянов не смог как следует разбежаться и показал очень низкий результат в обычно сильной длине, на оставшиеся две попытки не вышел вообще, а после толкания ядра и вовсе снялся – спазмы икроножной мышцы. Сход Касьянова серьезно пошатнул наши позиции как возможного победителя Суперлиги-2019. В результате девушки во главе с Дарьей Слободой тянули "сине-желтых" наверх, стараясь проходить виды по своим личным рекордам, а парням надо было сильно много не проиграть в первую очередь эстонцам и британцам. Но луцкие дорожки вывели из строя не только Касьянова. Понесла потери женская команда Великобритании и мужская у Испании. На второй день не вышла и лидер женской сборной Эстонии, бронзовый призер личного первенства двухлетней давности Грит Шадейко, которая приехала в Украину с небольшой травмой: "Сегодня утром я не смогла бежать, не смогла прыгать из-за проблем со стопой. С Дарьей Слободой мы могли бы составить друг другу интересную конкуренцию". Потерей фаворитов воспользовалась Беларусь, вырвавшаяся в лидеры после 12 видов.

Последние пять видов проходили с постоянными перестановками в первой четверке. Но как ни старались украинки, которым ребята были готовы поставить памятник прямо посреди стадиона, перед заключительным видом – 1500 м – "сине-желтые" после слабого мужского копья скатились на 4-е место и "бронзовой" Великобритании уступали внушительные 208 баллов. В итоге чуда не произошло – Украина остановилась в шаге от пьедестала, а "золото" вырвала Эстония, хоть ее лидер Уйбо в личном зачете пропустил вперед белоруса Жука.

КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО МНОГОБОРЬЮ. ЛУЦК. 6-7 ИЮЛЯ

Командный зачет

1. Эстония 37 872

2. Беларусь 37 839

3. Великобритания 37 460

4. Украина 37 252

5. Франция 36 871

6. Испания 36 741

7. Швейцария 33 886

8. Нидерланды не идут в зачет

В командный зачет шли по три лучших результата от мужчин и женщин

Нидерланды вылетают из Суперлиги.

Женское семиборье

1. Слобода (Украина) ....6165

2. Стейнтон (Великобритания) 6029

3. Эсселинк (Нидерланды) 5905

4. Рофе-Бекетова (Украина) 5705

5. Буйненко-Гордиенко (Украина) 5685

6. Оуд (Нидерланды) 5669

...19. Нелепа (Украина) 5246

Мужское десятиборье

1. Жук (Беларусь) 8237

2. Уйбо (Эстония) 8181

3. Уренья (Испания) 8073

4. Росенберг (Эстония) 8033

5. Ыйглане (Эстония) 7996

6. Убер (Франция) 7743

...17. Малогловец (Украина) 7353

19. Адамчук (Украина) 7165

21. Иваницкий (Украина) 7147

...Касьянов (Украина) DNF

Зато второй турнир кряду украинка выиграла личное первенство. Слобода захватила лидерство после двух видов и никому его уже не отдала, установив личный рекорд (6165 очков): "Я верила в себя. И вера меня не подводит. Я рада личному рекорду, но после соревнований все равно будут к себе претензии. Коронный вид, 800 метров, меня немного подвел. Пожалуй, я отдала все силы второй попытке в прыжках в длину – она ​​была далека, но с заступом. Я готовилась показать лучший результат, потому что этот не может обеспечить мне участие в чемпионате мира".

Как сообщалось ранее, скандальная легкоатлетка Кастер Семеня грозится пропустить чемпионат мира. Соревнования пройдут с 27 сентября по 6 октября в катарской Дохе. Международная федерация заставляет спортсменку снизить уровень тестостерона. Семеня в ответ утверждает: "Если я не бегу 800 м, то вообще на чемпионате мира выступать не буду".

Также мы писали, что Ярослава Магучих совершила "прыжок в историю", взяв высоту в два метра. Украинская спортсменка заняла третье место на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине (США). Покоренные ею 200 см – это новый юниорский рекорд Украины! Кроме того, 17-летняя Магучих стала самой молодой в истории прыгуньей, которой покорилась эта высота.

А так Ярослава Магучих побеждала на этапе в Дохе

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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