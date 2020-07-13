Под интимным местом: знаменитая украинская фехтовальщица показала свою татуировку

Знаменитая украинская спортсменка Елена Кравацкая во время очередной фотосессии, которой она поделилась в Instagram, засветила свою татуировку под интимным местом. По левой грудью у саблистки, которая выигрывала "серебро" Олимпиады-2016 и чемпионата мира-2015 в командных соревнованиях, выбита дата "19.02.2018". Для 28-летней Елены Кравацкой она особенная, ведь именно в этот день девушка стала мамой, родив сына.

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"Мой самый важный мужчинка, – говорит о сыне Елена Кравацкая. – Он безумно прекрасен, его глазки, губки и улыбка... Каждый раз, когда я смотрю на него, то забываю обо всем плохом и безумно рада, что я стала его мамой"

При этом, говоря о своей спортивной форме после выхода из декрета, Елена Кравацкая утверждает: "Когда я на соревнованиях, отключаюсь от всего, не говоря уже о том времени, что я нахожусь на дорожке – я просто забываю обо всем на свете: я фехтую! Поэтому то, что у меня есть ребенок, никак не сказывается на моем фехтовании"

Судя по фото с Instagram, Кравацкая – в отличной форме

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Отметим, что Елена Кравацкая была фактически обречена заняться фехтованием, так как три поколения ее семьи по мужской линии посвятили себя этому виду спорта.

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Ранее мы писали, что татуировку себе набил Алиев. Более того, в скором времени бывший полузащитник киевского "Динамо" пообещал привести к мастеру и своего друга Милевского.

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