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Подана заявка на включение шахмат в олимпийскую программу

Вчера, 18:18

Шахматная федерация Франции подала заявку на включение шахмат в ОИ-2024

Шахматы могут войти в олимпийскую программу на Играх 2024 года
Шахматы могут войти в олимпийскую программу на Играх 2024 года. Фото: Instagram
Подана заявка на включение шахмат в олимпийскую программу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2f1/7b2/5c62f17b25385.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2f1/7b2/5c62f17b25385.jpg Другие Шахматная федерация Франции подала заявку на включение шахмат в ОИ-2024

Шахматная федерации Франции подала заявку во французский комитет по подготовке Олимпийских игр-2024 в Париже для включения шахмат в олимпийскую программу, сообщил президент федерации Башар Куатли. Заявка была подана при поддержке международной шахматной федерации (FIDE).

"Мы 30 января подали досье в комитет по организации Олимпийских игр, чтобы шахматная дисциплина была частью Игр в 2024 году", – сказал Куатли на пресс-конференции в Париже. "Мы направили досье, конечно, с помощью FIDE. Федерация, которая отметит свое столетие в 2024 году, была инициатором", – добавил он.

Куатли напомнил, что FIDE была создана в Париже 1924 году по инициативе Франции. Сегодня в мире насчитывается 189 шахматных федераций, отметил он. По словам главы шахматной федерации Франции, если заявка будет поддержана, соревнования по шахматам будут проводиться в зале Сорбонны, где организатор современного олимпийского движения Пьер де Кубертен (1863-1937) объявил о старте Олимпийских игр.

После рассмотрения французским олимпийским комитетом заявка может быть направлена в Международный олимпийский комитет (МОК).

Оценивая шансы на включение шахмат в программу Олимпиады, президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отметил, что сначала заявка должна быть поддержана Францией.

"Надо реалистично оценивать шансы. При наличии решения Олимпийского комитета, что интеллектуальные игры – это отдельная история, мне кажется, больше шансов быть включенными в программу как демонстрационный спорт, а не как официальный. Это не означает, что нет шансов на официальный. Но больше шансов на демонстрационный", – сказал Дворкович.

Он пояснил, что демонстрационная дисциплина не является частью официальной программы и не входит в зачет ОИ, но проводится по решению Олимпийского комитета. "Даже если шахматы будут частью официальной культурной программы, это будет огромное дело. А на это, я думаю, огромные шансы", – подчеркнул Дворкович.

Напомним, что в прошлом году стало известно, что кайтбординг войдет в программу летней Олимпиады-2024. Соревнования по кайтбордингу в рамках Игр состоятся в Марселе.

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Тег шахматы, олимпиада, Олимпиада-2024

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РСпорт

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