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Поддержи наших! Сразу две украинские легкоатлетки-красавицы претендуют на звание лучших в Европе

7 февраля, 15:49

Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих отметились в январе крутыми результатами

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

Европейская федерация легкой атлетики проводит голосование за звание лучших спортсменов по итогам января. У женщин среди пяти номинанток – сразу две украинские легкоатлетки! Как мы сообщали, Марина Бех-Романчук установила лучший результат сезона в мире по прыжкам в длину (6,92 м) на турнире в немецком Карлсруэ. Интересно, что именно такой результат позволил представительнице Хмельницкого завоевать серебряную медаль чемпионата мира 2019 года в Катаре.

18-летняяЯрослава Магучих обновила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди молодежи (U-20) на турнире во Львове – 2,01 м. А через несколько дней в том-таки Карлсруэ взяла планку и на высоте 2,02 м, установив рекорд Украины для помещений.

Ярослава Магучих. Фото diamondleague.com

Ярослава Магучих. Фото diamondleague.com

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Лучших определяют голосованием болельщиков в соцсетях. Поддержать наших можно в Facebook, Instagram, Twitter. Свой голос можно отдать до полудня понедельника, 10 февраля.

Кстати, мы писали, что Магучих получит более миллиона на подготовку в 2020 году, а Бех-Романчук – около 900 тысяч.

Смотрите, как Марина Бех-Романчук добывала медаль чемпионата мира

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

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Европа лучший легкая атлетика Марина Бех Ярослава Магучих

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