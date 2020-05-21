Поддержка спортсменов и тренеров в Украине: как это делает Belok.ua

Карантин и вынужденная самоизоляция – не самое позитивное время, несомненно, каждый из нас уже устал слушать и читать плохие новости и так хочется чего-то доброго и светлого. Один из лидеров продаж здорового питания магазин Belok.ua как никто другой понимает нас, разделяет наше настроение и знает, чем можно порадовать в этот нелегкий для всех период.

Поэтому не осталось незамеченным масштабное событие – магазин здорового питания Belok.ua провел розыгрыш, участники которого смогли получить качественное спортивное питание на сумму до 1000 грн. Каждый набор спортивного питания – это отличная возможность для спортсменов укрепить иммунитет, доказать свою отличную физическую форму и показать наглядный пример своим клиентам и воспитанникам.

Belok.ua – в поддержку здоровья украинцев

Совсем недавно на странице магазина здорового питания Belok.ua в Instagram проходила крутая акция, в результате которой 300 тренеров смогли получить бесплатно набор хорошего здорового питания. Участие в розыгрыше стало отличной возможностью подтвердить статус опытного и квалифицированного тренера, получить подарок и стать более авторитетным примером для своих подопечных.

Такого масштаба акции и розыгрыши нечасто проходят в Украине, что так ярко отразилось на огромном количестве участников. Это, в свою очередь, говорит только о том, насколько много в нашей стране первоклассных спортсменов и тренеров высочайшего уровня. Они являются отличным примером для каждого из нас, так как вкладывают в свое развитие огромное количество времени, вырабатывают железную силу воли и стойкость характера.

Розыгрыш магазина Belok.ua получился достаточно масштабным. В нем приняло участие более 700 действующих тренеров из различных видов спорта. Заявки поступали много дней подряд, для их обработки пришлось задействовать целую команду сотрудников. Приятной неожиданностью для многих других участников, которым, к сожалению, не удалось победить, стали утешительные призы и бонусы – каждый с удовольствием получил в подарок то, что принесет организму пользу и станет отличным дополнением к правильному здоровому питанию.

Станет ли подобная щедрая поддержка хорошей традицией? Вопрос интересный, на него ответил директор сети магазинов здорового питания Belok.ua.: "Очень важно, чтобы каждый спортсмен, каждый тренер чувствовал свою значимость и ощущал собственный вклад в развитие здоровья. Но кто поддержит самих тренеров, кто окажет им знак внимания, кто станет источником положительных эмоций? Да, мы приложим все силы для формирования спортивной, здоровой и счастливой украинской нации. Акция получила много откликов – и значит, она оказалась нужной, своевременной и уместной".

Отзывы спортсменов на странице магазина в Instagram только подтверждают все вышесказанное – магазин здорового питания Belok.ua показал отличный пример своей инициативой.

Наверняка такая уместная как никогда акция не станет последней и есть смысл следить за новостями магазина Belok.ua в интернете, чтобы знать, какие еще интересные и значимые события будут проходит в ближайшее время. Остаемся спокойными, зная, что здоровье украинцев – в надежных руках.

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