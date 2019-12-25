Подготовку Украины к ОИ-2020 не срывают: замминистра заявил, что долги по спорту закроют уже завтра

Национальный стадион в Токио/tokyo2020.org

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Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин объяснил, откуда взялась проблема с финансированием спортивных федераций в конце декабря, и заявил, что к 26 декабря она должна быть окончательно решена. Ранее мы сообщали, что украинские легкоатлеты могут не поехать на Олимпиаду-2020, так не дождавшись запланированного финансирования от Министерства молодежи и спорта Украины.

"На встрече с федерациями мы предупредили, что могут быть проблемы с финансированием, – сказал Шумилин. – В этот же день мы начали заниматься их решением. Но вечером получили открытое письмо президента федерации (вероятно главы ФЛАУ Игоря Гоцула. – Ред.). Основная проблема заключается в том, что это федерация, которая вошла в эксперимент по прямому финансированию. В регламенте работы федераций по эксперименту есть один нюанс. Если все федерации имеют возможность свои долги сделать переходными на следующий год, то в эксперименте этого не прописано. Этот вопрос стоял очень остро. Мы отправили письмо в Минфин с просьбой изменить регламент и позволить перенести долги на следующий год".

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Рассказал Шумилин и о том, каковы общие объемы финансирования украинского спорта.

"В этом месяце 438 миллионов гривен объем вообще на спорт от министерства. На 17-е число объем этих долгов был около 90 миллионов гривен. На утро 24 декабря осталось 10 миллионов проблемного долга. Думаю, максимум 26-го числа этот долг закроется. Хочу сказать, что авторами документов регламентных были те же люди, которые сейчас писали открытое письмо. Никакого межличностного конфликта с Игорем Гоцулом у меня нет".

Мы также сообщали, что украинские спортсмены получат солидные стипендии для подготовки к Олимпиаде. НОК перед Пекином-2022 выплатит элитным олимпийцам 10,5 млн гривен.

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