Подкопаева в городе-призраке, а Ризатдинова в майке готова к лету: личная жизнь звезд спорта в соцсетях

На карантине звезды украинского спорта уже начали ходить по пляжам, подыскивать себе мотоцикл, делиться ретро-снимками с богатырями и подгонять форму к летнему сезону. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни знаменитых атлетов за минувшие сутки.

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая в последние годы живет в США, где ведет свой бизнес и работает тренером, порадовала подписчиков сразу двумя новыми фото. Сначала известная спортсменка показала город-призрак во Флориде с опустевшими улицами.

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А затем Лилия выставила шикарное пляжное фото в летящем красном платье. "31 штат частично открыли в Америке.

1 мая город Дестин, Флорида прогремел в новостях. Дестин – единственный курортный город, который пригласил туристов", – подписала фотографию Подкопаева.

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Полузащитник сборной Украины, которого в последнее время переквалифицировали в игрока обороны в "Манчестер Сити", на карантине гоняет воланчик. Александр Зинченко поделился фото со своей невестой, телеведущей Владой Седан, на котором фото влюбленные стоят с ракетками на площадке для бадминтона, и подписал: "Счастье".

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Известный украинский боксер Денис Беринчик, похоже, определился с новым транспортным средством. "Все думаю, какую тачку хочу я!??? А я хочу мото!!! А Ваше мнение!? На чем хотели бы меня видеть?", – подписал свое фото с мотоциклом интерконтинентальный чемпион WBO.

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Призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, показала в какой отличной форме подходит к лету, хотя до него еще и остался месяц. "Чувствую, что к этому лету я буду готова как никогда", – подписала свою фотографию в майке и со скакалкой украинская красавица.

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А украинский боксер-профессионал Евгений Хитров, выступающий в средней и второй средней весовых категориях, поделился кадрами своего дебютного похода на природу после начала самоизоляции. "Первая вылазка за два месяца карантина", – отметил чемпион мира 2011 года.

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А украинский теннисист Сергей Стаховский готов пообщаться со своими фоловерами во время карантина. "Привет всем! Я снова в лайве! Оставляйте свои вопросы в посте! Обсудим дальнейшие возможности возвращения тенниса!", – написал первая ракетка Украины.

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Главный тренер сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич, который давно является и наставником стронгменов, поделился воспоминанием за 2013 год с шоу Книги рекордов Гиннеса в Милане. А компанию ему составили литовский богатырь Жидрунас Савицкас, который четыре раза становился самым сильным человеком планеты, и исландский великан Хафтор Бьернссон.

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Ранее мы рассказывали о методах работы наставника скелетонистов – тренер Михаил Гераскевич: "На отборе в команду просил решить уравнение".

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