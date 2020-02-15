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"Поднимай планку!": Сергей Бубка подстегивает уникального мирового рекордсмена из Швеции

15 февраля, 23:39

Украинскому шестовику еще принадлежит достижение на открытом воздухе

Арман Дюплантис

Арман Дюплантис / Фото: Reuters

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом на открытом воздухе, украинский легкоатлет Сергей Бубка поздравил шведа Армана Дюплантиса с установлением нового мирового достижения в этой дисциплине в помещении. Напомним, что на турнире в Глазгоневероятный Дюплантис преодолел планку на высоте 6,18 м.

В Шотландии Арман превзошел на сантиметр свой предыдущий результат. Неделю назад в Польше 20-летний Дюплантис прыгнул на 6,17 метра и побил рекорд француза Рено Лавиллени – 6,16 метра, установленный в 2014 году в Донецке. За очередной рекорд мира неугомонный швед получил 30 000 долларов.

"Арман Дюплантис улучшил мировой рекорд по прыжкам с шестом до 6,18 метра в Глазго! Отличный прыжок! Мои поздравления молодому таланту и его родителям. Поднимай планку!" — написал глава НОК Украины Бубка на своей странице в Twitter.

Сергей Бубка

Сергей Бубка / Фото: Getty Images

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Сергей Бубка все еще остается обладателем мирового рекорда на воздухе – в 1994 году на соревнованиях в итальянском Сестриере украинский шестовик преодолел планку на высоте 6,14 м.

Смотрите также, как украинские прыгуньи в высоту стали призерами 18-х международных соревнований Springer Meeting в Германии

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легкая атлетика рекорд Сергей Бубка прыжки с шестом планка Арман Дюплантис

Источник: Сегодня|Спорт

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