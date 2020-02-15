"Поднимай планку!": Сергей Бубка подстегивает уникального мирового рекордсмена из Швеции

Арман Дюплантис / Фото: Reuters

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом на открытом воздухе, украинский легкоатлет Сергей Бубка поздравил шведа Армана Дюплантиса с установлением нового мирового достижения в этой дисциплине в помещении. Напомним, что на турнире в Глазгоневероятный Дюплантис преодолел планку на высоте 6,18 м.

В Шотландии Арман превзошел на сантиметр свой предыдущий результат. Неделю назад в Польше 20-летний Дюплантис прыгнул на 6,17 метра и побил рекорд француза Рено Лавиллени – 6,16 метра, установленный в 2014 году в Донецке. За очередной рекорд мира неугомонный швед получил 30 000 долларов.

"Арман Дюплантис улучшил мировой рекорд по прыжкам с шестом до 6,18 метра в Глазго! Отличный прыжок! Мои поздравления молодому таланту и его родителям. Поднимай планку!" — написал глава НОК Украины Бубка на своей странице в Twitter.

Сергей Бубка / Фото: Getty Images В тренде Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10

Сергей Бубка все еще остается обладателем мирового рекорда на воздухе – в 1994 году на соревнованиях в итальянском Сестриере украинский шестовик преодолел планку на высоте 6,14 м.

Смотрите также, как украинские прыгуньи в высоту стали призерами 18-х международных соревнований Springer Meeting в Германии

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама