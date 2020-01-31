Подняла над головой 236 кг и выиграла "золото" Кубка мира: украинка Деха в элите тяжелоатлетов

Это первая победа Ирины на турнире такого уровня, но она была чемпионкой Европы

Ирина Деха / Фото: НОК Украины

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха выиграла "золото" Кубок мира в Риме в весовой категории до 76 кг. Результат Ирины в рывке составил 106 кг, и 130 кг – в толчке. Для 23-летней Дехи – это первое достижение такого уровня. Ранее мы писали, что украинского олимпийского чемпиона дисквалифицировали за допинг на два года.

Но к наградам Ирине не привыкать – в 2016-м она становилась чемпионкою Европы в Норвегии. А на мировом первенстве в сентябре 2019 года Деха упустила бронзовую медаль из-за разницы в весе – при одинаковых результатах украинка оказалась тяжелее соперницы всего на 150 грамм. А вот украинец Чумак выиграл "бронзу" чемпионата мира-2019, толкнув штангу весом 217 кг.

Ирина Деха / Фото: Федерация тяжелой атлетики Украины Реклама

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Ранее мы анализировали, кто из украинских спортсменов будет претендовать на медали Олимпиады-2020 в Токио. И Ирина Деха также находилась в этом списке, так как на Играх в Рио-2016 остановилась всего в двух шагах от пьедестала и еще не раскрыла весь свой потенциал.

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