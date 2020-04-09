Подошла к лошади в одном бикини: соблазнительный карантин серфингистки, видевшей дикий ужас

Алана Бланшар за свою карьеру выиграла множество соревнований и стала свидетельницей нападения акулы на подругу

Несмотря на призывы к самоизоляции во время пандемии коронавируса, известная американская серфингистка и модель Алана Бланшар на карантине отправилась знакомиться со своими соседями. Правда, речь не о людях, а о лошадях, которые паслись невдалеке от ее ранчо.

Читайте также: Загадочная смерть красавицы после осуществления мечты: умерла звезда мирового серфинга

"Наши соседи – такие милашки", – так Алана Бланшар подписала у себя в Instagram фотографии, на которых она в одном бикини прильнула к лошади, чтобы, сперва, погладить ее, а затем и поцеловать

Отметим, что Алана Бланшар родилась на Гавайях. Ей 30 лет. Она побеждала в различных престижных соревнований по серфингу у себя на родине, а также в Испании. В 2003 году Алана стала свидетелем несчастного случая, произошедшего с ее подругой – серфингисткой Бетани Хэмилтон, которой акула откусила левую руку. Эта история легла в основу фильма "Серфер души", вышедшего в 2011 году.

В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Читайте также: Яркие фото красавиц, которые стоят за суровыми игроками Украинской хоккейной лиги

Ранее девушка с финала Лиги чемпионов показала, как плавает среди акул. Пышногрудая красавица Кинси Волански на карантине отдыхает на Багамах в весьма опасном окружении.

Смотрите серфинг в исполнении Владимира Кличко

Реклама

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама