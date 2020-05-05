Подтягивается на тракторе и таскает гигантские колеса: будни регбиста на ферме

Игрок в регби из Шотландия Алекс Крейг после вспышки коронавирусной болезни тренируется в поселке Касл Дуглас на ферме своих родителей. Там он использует подручные средства – отжимается на сельскохозяйственной технике, таскает огромные колеса по полю и штангу по дорогам, плавает в местной реке. В гараже спортсмен организовал тренажерный зал, а девушка помогает ему в работе с мячом – сам Алекс при этом балансирует на батуте.

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23-летний спортсмен в начале этого года впервые получил вызов в национальную сборную Шотландии по регби, ранее он играл в молодежных командах до 18 и до 20 лет. Рост Алекса – 198 сантиметров, вес – 112 кг.

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