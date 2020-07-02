Подводные прогулки украинской русалки: чемпионка отмечает день рождения и возвращается в большой спорт

Ксения Сидоренко уже прошла три Олимпиады, а потом увлеклась фридайвингом

Сегодня день рождения отмечает чемпионка Европы и призер чемпионатов мира по синхронному плаванию Ксения Сидоренко. Очаровательной участнице трех летних Олимпиад исполняется 34 года, и после трехлетнего перерыва девушка решила вернуться к соревнованиям. Ранее мы сообщали, что красавица-синхронистка на карантине тренируется дома с огромным попугаем на плече.

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Сидоренко ушла из синхронного плавания после чемпионата мира в Будапеште 2017 года. После чего сосредоточилась на тренерской деятельности – готовила новое поколение синхронниц.

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Прошлым летом Ксения занялась фридайвингом, уже закончила второй уровень и не планирует останавливаться на достигнутом. А теперь вернулась в большой спорт и приступила к тренировкам.

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Мы также сообщали, что сборная Украины по синхронному плаванию собрала 7 золотых медалей в Париже.

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