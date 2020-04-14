Погоревший на допинге украинский триатлонист не собирается подавать протест на дисквалификацию

Даниил Сапунов признал свою вину и пожелал всем успехов в спорте

Украинский триатлонист Даниил Сапунов, допинг-проба которого показала положительный результат, не будет подавать апелляцию. Как мы сообщали, опытный украинский спортсмен погорел на допинге. 38-летний атлет признал свою вину и готов нести ответственность.

Триатлонист высказал свою позицию в соцсетях:

"В течение карьеры в триатлоне я сдал около ста тестов. Все отрицательные. В октябре 2019-го тестирование действительно показало положительный результат. Безусловно, практика стимулирующих препаратов широко распространена в профессиональном спорте, и это не снимает с меня ответственности. Я сделал ошибку, не оправдал доверия болельщиков и поставил под удар свою репутацию. Возможно, для кого-то это станет примером, как делать не стоит. Я не буду оспаривать решение Ironman и приму все его последствия".

Также Даниил вспомнил прошлое и задумался о будущем:

"Я отдал этому спорту всю свою жизнь. Первые соревнования в 16 лет, сотни стартов, три Олимпиады, более 15 стартов на дистанции Ironman. Я не ухожу из спорта. Внимание и ресурсы в ближайшее время планирую направить на развитие любительского спорта в Украине и других странах. Своим соперникам в профессиональном триатлоне желаю только новых побед". В тренде Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

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