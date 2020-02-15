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Пока украинка штурмовала длину в Шотландии, ее конкурентка установила лучший результат сезона дома

15 февраля, 22:13

Марина Бех-Романчук выиграла очередной турнир в 2020 году

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / Фото: Reuters

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла очередной турнир в 2020 году. На сей раз наша легкоатлетка стала первой в Шотландии – в Глазго она показала результат 6,90 метра. Ранее Бех-Романчук рассказывала о своей жизни: "Когда Мишка учил меня плавать, я напилась воды, а во время бега со мной у него болят колени".


Фото World Athletics

Отметим, что недавно на турнире в польском Торуне Марина установила рекорд сезона в мире с результатом 6,96 м. Сегодня она не дотянула до этой отметки, но это не помешало ей победить. Также Бех-Романчук продолжает лидировать в общем зачете World Indoor Tour. Хотя и конкурентки уже набирают обороты.

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Так, чемпионка мира в прыжках в длину немка Малайка Михамбо установила новый ориентир для всех в 2020 году. На ISTAF Indoor в Берлине Михамбо в последней попытке прыгнула на 7,07 метра, тем самым побила свой личный рекорд в помещении и показала лучший результат сезона в мире.

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Ранее мы писали, что Федерация легкой атлетики рассказала о распределении средств от государства на подготовку к соревнованиям. Больше всех выделят вице-чемпионке мира высотнице Ярославе Магучих – более миллиона гривен. Также приличную сумму, немногим более 900 тысяч, получит Марина Бех-Романчук.

Смотрите, как Бех-Романчук завоевывала серебряную медаль чемпионата мира 2019 года в Катаре

Марина Бех-Романчук Видео: Instagram

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легкая атлетика победа прыжки в длину Марина Бех

Источник: Сегодня|Спорт

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