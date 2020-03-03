"Пока я единственный работник": новый глава агенства спорта Украины – о первых целях и своей зарплате

Бывший президент Федерации каратэ Украины Сергей Левчук, который возглавил Государственное агентство спорта, созданное в этом году по инициативе Министерства культуры молодежи и спорта Украины, рассказал о планах на ближайшее время. А профильный министр Владимир Бородянский объяснил, чем конкретно будет заниматься агенство.

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"Чем будет заниматься Агентство – оно будет заниматься реализацией политики. То есть, ему будут преданы все предприятия. Министерство перестает руководить предприятиями. Они будут переданы Агентству. В том числе и Укрспортобеспечение. Это мощная организация, через которую делаются закупки. Мы считаем, что там 10-15%, а может и на 20% можно повысить эффективность. И эти деньги пойдут на лучшее обеспечение спорта. Мы планируем перевести 107 людей из Министерства. Вот такие планы", – заявил Бородянский.

Сергей Левчук / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины

"Пока я единственный формальный работник Госагентства спорта и в ближайшее время планирую сформировать команду из людей, которые могут понимать что, для чего и каким образом должно исполняться. Самый главный вызов на сегодня – Олимпиада в Токио. Сейчас мы находимся в конце четырехлетнего цикла подготовки. Мы должны завершить его, максимально обеспечив наших атлетов, которые добыли или сейчас находятся на пути завоевания лицензий. Мы уже включились в коммуникацию непосредственно с самими спортсменами. Каждую неделю в 16 часов в пятницу мы встречаемся с ними напрямую и решаем их проблемы. В частности, изменение питания", – отметил Сергей Левчук.

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Агенство собирается заниматься и развитием массового спорта: "У нас уже есть несколько проектов. Некоторые уже на финальной стадии. Такие как "Проект спортивных лиг". Суть проекта в том, чтобы объединить усилия федераций, местных бюджетов и центральных органов исполнительной власти. Также в ближайшее время будут заметны изменения в отношении доступа к объектам инфраструктуры, участия в спортивных ивентах и соревнованиях".

Обсудили и эффективность использования бюджетных средств:

"В ближайшее время будет сделана комплексная экспертиза этого вопроса, аудит. Убежден, что мы можем добиться более эффективного использования ресурсов. Как минимум, думаю, 10-15% мы сможем использовать более эффективно. Это значит, что будет больше спортсменов отправлено на соревнования, закупленное оборудование будет лучше. Думаю, здесь вопрос лежит только в прозрачности и эффективности использования денег", – считает Левчук.

Спросили свежеиспеченного главу агенства и о зарплате: "Там, где я принимал участие в конкурсе, было написано, что оклад – 24 тысяч гривен. Больше вам не могу сказать, потому что большей информацией не владею".

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