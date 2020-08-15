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Полиция остановила олимпийского чемпиона за превышение скорости, а он был под наркотиками

15 августа, 09:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Двукратному обладателю олимпийского "золота" пришлось признаться в употреблении наркотиков

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг признался в употреблении наркотиков после того, как был задержан полицией за превышение скорости. После нарушения скоростного режима полицейские отправили Нортуга на медицинский осмотр, по итогам которого в крови бывшего спортсмена обнаружили следы кокаина. Позже запрещенные вещества были обнаружены у него дома.

"Я совершил большую ошибку. Прошлой ночью меня остановила полиция на контроле скорости. Я ехал слишком быстро, и меня отвезли в медицинский центр для анализа крови. Кроме того, в моем доме полиция обнаружила небольшое количество наркотиков. Это кокаин.

Я в отчаянии и боюсь того, что принесет мне будущее, и невероятно сожалею о тех, кого я разочаровал, снова. Я знаю, что сейчас будет уголовное дело. Я готов взять на себя ответственность за то, что сделал", – написал лыжник на своей странице в Instagram.

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Нортуг является 13-кратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира, также дважды выигрывал золотые медали на Олимпиаде-2010. Норвежец – единственный спортсмен, кто дважды удостоился неофициального звания "Король лыж". В 2018 году в возрасте 32 лет Петтер объявил о завершении карьеры.

Ранее легендарный велогонщик Ленс Армстронг признался, когда впервые попробовал допинг. Знаменитый гонщик употреблял запрещенные препараты на протяжении всей карьеры.

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наркотики горные лыжи олимпийский чемпион Петтер Нортуг

Источник: Сегодня|Спорт

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