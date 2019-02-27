Полиция проводит обыски на ЧМ по лыжным видам спорта из-за подозрений в допинге
Под подозрением спортсмены трех стран – Австрии, Эстонии и Казахстана
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, сообщил, что полиция проводит рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).
"Австрийская федеральная криминальная полиция проводит рейд в Зеефельде в связи с подозрениями в антидопинговых нарушениях на чемпионате мира. Операция координируется австрийскими и немецкими властями. Под подозрением спортсмены из нескольких стран", – написал Зеппельт.
По информации ARD, под подозрением хозяева чемпионата мира австрийцы, а также спортсмены из Эстонии и Казахстана. "Кровяной допинг? Подозреваю, что кого-то застали на месте преступления прямо перед мужской гонкой на 15 км", – добавил Зеппельт.
В декабре в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене (Австрия) также нагрянула полиция. Австрийские правоохранительные органы объявили о подозрении в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году тренеру Александру Касперовичу, биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых.
Ранее мы писали о новом скандале с допингом в России: наказаны 12 легкоатлетов. Двое спортсменов лишены наград Олимпиады-2012, у двоих забрали "золото" ЧМ-2013.
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