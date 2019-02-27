Полиция проводит обыски на ЧМ по лыжным видам спорта из-за подозрений в допинге

Под подозрением спортсмены трех стран – Австрии, Эстонии и Казахстана

Мировое первенство проходит в Австрии.. Фото: AFP

Полиция проводит обыски на ЧМ по лыжным видам спорта из-за подозрений в допинге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/686/863/5c76868634b65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/686/863/5c76868634b65.jpg 2019-02-27T14:46:17+02:00 Другие Под подозрением спортсмены трех стран - Австрии, Эстонии и Казахстана

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, сообщил, что полиция проводит рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

"Австрийская федеральная криминальная полиция проводит рейд в Зеефельде в связи с подозрениями в антидопинговых нарушениях на чемпионате мира. Операция координируется австрийскими и немецкими властями. Под подозрением спортсмены из нескольких стран", – написал Зеппельт.

По информации ARD, под подозрением хозяева чемпионата мира австрийцы, а также спортсмены из Эстонии и Казахстана. "Кровяной допинг? Подозреваю, что кого-то застали на месте преступления прямо перед мужской гонкой на 15 км", – добавил Зеппельт.

В декабре в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене (Австрия) также нагрянула полиция. Австрийские правоохранительные органы объявили о подозрении в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году тренеру Александру Касперовичу, биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых.

Ранее мы писали о новом скандале с допингом в России: наказаны 12 легкоатлетов. Двое спортсменов лишены наград Олимпиады-2012, у двоих забрали "золото" ЧМ-2013.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полиция проводит обыски на ЧМ по лыжным видам спорта из-за подозрений в допинге". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.