Положительные допинг-пробы россиян скрывали ради денег: признание бывшего главы легкоатлетов

Бывший президент международной легкоатлетической федерации – ныне World Athletics – Ламин Диак объяснил, почему в организации долгое время скрывали положительные результаты допинг-тестов российских спортсменов. По его словам, причиной укрывательства были деньги. Ранее IAAF пожизненно дисквалифицировала своего чиновника из-за сокрытия допинг-проб россиян.

"Это было сделано главным образом для финансового благополучия IAAF. Необходимо было сохранить финансовое здоровье организации, и я был готов пойти на этот компромисс", — цитирует Диака AFP.

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Сенегалец Диак возглавлял IAAF с 2009 по 2015 год. 4 ноября 2015 года прокуратура Франции предъявила Ламину Диаку официальные обвинения в получении взяток в обмен за отказ от санкций в отношении российских спортсменов, уличенных в употреблении допинга. Деньги могли быть получены в 2011 году от Всероссийской федерации легкой атлетики. С ноября 2015 года 86-летний Диак находится под стражей.

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Ламин Диак / Фото: AFP

Ранее этой весной стало известно, что член организационного комитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Харуюки Такахаси дарил подарки бывшему главе IAAF Диаку. Такахаси сказал, что подарил функционеру цифровой фотоаппарат и дешевые наручные часы. В ходе переговоров он просил Диака поддержать заявку Токио на проведение Игр. При этом он подчеркнул, что в его действиях не было ничего незаконного.

"На встречи нельзя ходить с пустыми руками, таков здравый смысл", — цитирует Такахаси Reuters.

Также бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги тогдашнему главе международной федерации легкой атлетики Ламину Диаку за голоса в пользу города при выборе места проведения Олимпиады-2016.

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