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Польский велогонщик шокирует фанатов фотографиями своих ног

28 июля, 15:43

Томаш Марчински при помощи фотографий своих мускулистых ног демонстрирует готовность к сезону в социальных сетях

Ноги Томаша Марчински
Ноги Томаша Марчински. Фото: Instagram

Велогонщик Томаш Марчински опубликовал фотографию своих ног после тренировки в социальной сети Instagram. Польский гонщик команды Lotto-Soudal написал, что чувствует себя готовым ко второй части сезона. Это уже не первый снимок Томаша, на котором он демонстрирует мускулистые и "подсушенные" ноги.

INSTAGRAM (@tmarczynski)

 

INSTAGRAM (@tmarczynski)

 

INSTAGRAM (@tmarczynski)


Напомним, что летом в украинском велоспорте разгорелся громкий скандал. Он возник после победы украинки Анны Соловей на Европейских играх в Минске. Президент федерации велоспорта Украины Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за "несанкционированного" комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

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Тег велогонщик, ноги, Велоспорт, спортсмен, мышцы

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Сегодня|Спорт

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