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Попала! Новозеландская гольфистка швырнула топор с невероятной точностью

29 июня, 12:59

Олег Люлька Олег Люлька

Таня Таре испытала себя в новом виде спорта. По реакции девушки было видно: она сама - в шоке! 

Известная новозеландская гольфистка американского происхождения Таня Таре из-за нехватки турниров по своему родному виду спорта попробовала силы в другом соревновании – швырянии топоров на меткость. И у нее просто блестяще получилось! Одно из двух орудий, которыми воспользовалась девушка, угодило прямо в середину мишени – как у Робина Гуда, в "яблочко". Причем по реакции девушки было видно: она сама – в шоке!

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"Во время съемок видео никто не пострадал", – заявила по итогам швыряния топориков Таня Таре у себя в Instagram. "Ты последняя из могикан", – пишут ей, в свою очередь, фолловеры

INSTAGRAM

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Напомним, ранее 31-летняя гольфистка Таня Таре поразила публику невероятным трюком. У себя дома представительница вида спорта, которым увлекаются Владимир Кличко и Андрей Шевченко, взобралась на большой гимнастический мяч и, сохраняя на нем равновесие, умудрилась семь раз набить мячик для гольфа клюшкой. После чего новозеландка шикарным по точности ударом направила мячик аккурат в стаканчик с водой, стоявший в противоположном конце комнаты. Получилось очень эффектно!

INSTAGRAM

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новая зеландия топор гольф спортсменка гольфистка Таня Таре

Источник: Сегодня|Спорт

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