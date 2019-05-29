Попавшаяся на допинге российская гимнастка заявила, что виноваты таблетки от давления

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Семенова объяснила, как допинг попал в ее организм

Александра Семенова. Фото: Instagram

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях россиянка Александра Семенова, дисквалифицированная на два года за нарушение антидопинговых правил, заявила , что в ее действиях не было умысла, небрежности или халатности, а сама она категорически не приемлет допинг. Ранее стало известно, что дисквалификация 21-летней спортсменки будет отсчитываться с 12 ноября 2018 года.

"Хотелось бы уточнить, это не решение РУСАДА (Российского антидопингового агентства), а решение их дисциплинарного комитета. В моих действиях не было умысла, не было небрежности или халатности. Я категорически не приемлю допинг и всячески содействовала расследованию и выяснению, как такое могло произойти. Как того требуют антидопинговые правила, я установила, каким образом запрещенное вещество попало в организм (случайно с таблетками от давления)", – рассказала Семенова.

"Мы предоставили независимую химическую экспертизу и свидетельские показания. Но комиссия посчитала наши доказательства недостаточными. При этом в решении даже не упомянута и никак не прокомментирована представленная нами независимая экспертиза", – добавила чемпионка мира.

Гимнастка отметила, что пока не приняла решение, будет ли подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). "У меня есть 21 день на апелляцию в CAS, сейчас мы думаем о перспективах обжалования, но не знаю, имеет ли это смысл, так как сезон уже фактически пропущен", – пояснила Семенова.

Александра Семенова гимнастика

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