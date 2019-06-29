Проиграла перебежчице: Галина Мельник взяла медаль Европейских игр

Украинская каратистка выиграла "бронзу", уступив одесситке Зарецкой

Галина Мельник. Фото: Facebook

Сегодня на Европейских играх в Минске в бой вступили каратисты. И у нас есть первая медаль. Галина Мельник в категории до 68 кг завоевала "бронзу" в дисциплине кумите. В полуфинальном поединке Галина уступила одесситке Ирине Зарецкой, которая представляет Азербайджан, со счетом – 0:1. А поскольку в карате нет поединков за третье место, то Мельник автоматически получила бронзовую награду.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина удерживает четвертое место

Теперь на счету нашей команды на Европейских играх 36 медалей – 9 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых. Украинская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Как мы сообщали ранее, в Минске вспыхнул скандал: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

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