Pornhub Awards 2019: букмекеры уже знают, кого топ-сайт для взрослых назовет лучшими актерами

В октябре этого года в США состоится церемония вручения наград Pornhub Awards

Это будет уже второе мероприятие от популярнейшего ресурса для взрослых. Кстати, сам сайт входит в топ-100 самых посещаемых в мире. Так что и событие, скажем прямо, имеет большое значение в мире развлечений.

Главные номинации, конечно же, лучший актер и лучшая актриса. Тут многие фанаты порноиндустрии рассчитывают увидеть победу Джонни Синса. Легендарный "лысый из Браззерс" уже давно стал героем не только фильмов, но и множества мемов. Сейчас у него 46% на победу от Parimatch, а его главный конкурент – Джорди Эль Ниньо Полла, взявший награду в прошлом году.

Такая же ситуация и у женщин. Прошлогодняя победительница Райли Рид сейчас по шансам на втором месте, у нее 22% от экспертов Parimatch. А вот выиграть по прогнозам (30%) должна Лана Роудс.

Кстати, есть номинации и не для профессионалов. Эта награда называется "Самая популярная верифицированная любительница", где практически равные шансы на победу у LittleReislin и Леолулу. Ну а ценители с тонким вкусом явно будут следить за тем, кто окажется "Самой популярной косплей исполнительницей". Тут, правда, вряд ли стоит ждать интриги, многие прогнозируют победу Индиго Уайт.

Ну и, конечно же, все зрители станут свидетелями эпатажного шоу. Откровенные наряды, обнаженные ведущие, известные певцы… Все это было в прошлый раз и вряд ли Pornhub станет понижать планку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама