Португальская спортсменка родила ребенка через три месяца после смерти мозга

Катарина Секейра родила ребенка, будучи в состоянии искусственного поддержания жизни

Мальчика назвали Сальвадор. Фото: Eurosport

Португальская спортсменка родила ребенка через три месяца после смерти мозга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f4a/134/5c9f4a1346840.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f4a/134/5c9f4a1346840.jpg 2019-03-30T12:51:10+02:00 Другие Катарина Секейра родила ребенка, будучи в состоянии искусственного поддержания жизни

Португальская каноистка Катарина Секейра родила ребенка, будучи в состоянии искусственного поддержания жизни, информирует The Sun. Катарина находилась на 19-й неделе беременности, когда ее госпитализировали из-за тяжелого приступа астмы. Спортсменку пришлось ввести в состояние искусственной комы, но через несколько дней врачи констатировали смерть мозга.

В течение 56 дней они искусственно поддерживали жизнедеятельность организма, чтобы плод мог достаточно вырасти. На 32-й неделе беременности врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению, после чего девушку отключили от систем жизнеобеспечения.

Мальчик по имени Сальвадор родился недоношенным и весил всего 1,7 кг. Однако, по словам докторов, он вполне здоров.

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