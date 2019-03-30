Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Португальская спортсменка родила ребенка через три месяца после смерти мозга

Сегодня, 12:51

Катарина Секейра родила ребенка, будучи в состоянии искусственного поддержания жизни

Мальчика назвали Сальвадор
Мальчика назвали Сальвадор. Фото: Eurosport
Португальская спортсменка родила ребенка через три месяца после смерти мозга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f4a/134/5c9f4a1346840.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f4a/134/5c9f4a1346840.jpg Другие Катарина Секейра родила ребенка, будучи в состоянии искусственного поддержания жизни

Португальская каноистка Катарина Секейра родила ребенка, будучи в состоянии искусственного поддержания жизни, информирует The Sun. Катарина находилась на 19-й неделе беременности, когда ее госпитализировали из-за тяжелого приступа астмы. Спортсменку пришлось ввести в состояние искусственной комы, но через несколько дней врачи констатировали смерть мозга.

В течение 56 дней они искусственно поддерживали жизнедеятельность организма, чтобы плод мог достаточно вырасти. На 32-й неделе беременности врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению, после чего девушку отключили от систем жизнеобеспечения.

Мальчик по имени Сальвадор родился недоношенным и весил всего 1,7 кг. Однако, по словам докторов, он вполне здоров.

Ранее мы писали, что 40-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева готовится в третий раз стать мамой. О том, что олимпийская чемпионка Атланты-96 в положении, сообщил Instagram программы "Світське життя".

Напомним, что на прошлой неделе умерла единственная в истории Узбекистана чемпионка зимних Олимпийских игр.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег спортсменка, каноэ

Вы сейчас просматриваете новость " Португальская спортсменка родила ребенка через три месяца после смерти мозга". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Ученые узнали главную причину преждевременной смерти

Утепления украинских домов - названы условия

Украинский адмирал предрек разрушение Крымского моста

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Кому за триста: самые неломучие машины

Вывезти ребенка из Украины теперь можно без согласия родителя

"Король" бездорожья: смотрите, что творит Suzuki Jimny

Бег с большой грудью: как облегчить тренировки

«Реал» сделает безумное предложение по Мбаппе
Загрузка...

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

Сегодня, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой

Сегодня, 10:55

У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

"Спортивный Оскар" Украины: онлайн церемонии награждения

Сегодня, 10:39

Лучшие атлеты страны будут названы на церемонии "Герои спортивного года" в Киеве

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Сегодня, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"

Сегодня, 09:23

Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

8 признаков, которые выдают неверного мужчину