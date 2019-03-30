Португальская спортсменка родила ребенка через три месяца после смерти мозга
Катарина Секейра родила ребенка, будучи в состоянии искусственного поддержания жизни
Португальская каноистка Катарина Секейра родила ребенка, будучи в состоянии искусственного поддержания жизни, информирует The Sun. Катарина находилась на 19-й неделе беременности, когда ее госпитализировали из-за тяжелого приступа астмы. Спортсменку пришлось ввести в состояние искусственной комы, но через несколько дней врачи констатировали смерть мозга.
В течение 56 дней они искусственно поддерживали жизнедеятельность организма, чтобы плод мог достаточно вырасти. На 32-й неделе беременности врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению, после чего девушку отключили от систем жизнеобеспечения.
Мальчик по имени Сальвадор родился недоношенным и весил всего 1,7 кг. Однако, по словам докторов, он вполне здоров.
Ранее мы писали, что 40-летняя олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева готовится в третий раз стать мамой. О том, что олимпийская чемпионка Атланты-96 в положении, сообщил Instagram программы "Світське життя".
Напомним, что на прошлой неделе умерла единственная в истории Узбекистана чемпионка зимних Олимпийских игр.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Португальская спортсменка родила ребенка через три месяца после смерти мозга". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"