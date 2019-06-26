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"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

26 июня, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

Гарри Каспаров
Гарри Каспаров. Фото: Getty Images

Легендарный российский гроссмейстер Гарри Каспаров раскритиковал решение ПАСЕ вернуть делегацию России в свой состав. Отвечая на слова главы МИД Германии Хайко Маса о том, что "это хорошая новость для гражданского общества России", Каспаров написал в Twitter: "От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы на х**. Смирение по отношению к диктатору и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, как и всегда".

"Франция, Германия, давняя мечта о Европе и мире, управляемом верховенством закона, а не силой оружия, все кончено. 198 голландцев убиты Россией на MH17, 8/10 голландских делегатов сегодня на стороне Путина. Позор. Это капитуляция хуже, чем в Мюнхене в 1938 году, потому что они не похожи на нацистскую военную машину. Они прячутся за "Газпромом" и скрывают свои имена и лица. Этого достаточно, чтобы заставить меня пересмотреть свою позицию против Брексита. Объединенная Европа была создана для того, чтобы распространять свои законные права и права человека через свои институты. Без ценностей институты становятся инструментами коррупции и угнетения", – заявил Гарри Каспаров.

"Европейские бюрократы, которые говорят, что хотят "держать Путина за столом" для ведения переговоров, должны спросить об этом жителей Алеппо. Если они смогут найти кого-то еще живым", – заключил у себя в Twitter Гарри Каспаров.


Напомним, что в прошлом году Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над Россией на ЧМ и вступился за Домагоя Виду, который во время празднования успеха своей команды сказал на камеру "Слава Украине!". Тогда ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Каспаров заявил: "Еще больше абсурда. Если бы он крикнул: "Хайль, Путин!", то ФИФА бы это отпраздновала, нет?".

Тем временем, как мы сообщали ранее, чемпионат России по футболу хотят расширить за счет других стран. Такое заявление в среду, 26 июня, сделал президент московского ЦСКА Евгений Гинер – кстати, уроженец Харькова.

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Тег Гарри Каспаров, ПАСЕ

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Источник:

ua.tribuna.com

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