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После декрета и трехлетнего перерыва – сразу "золото"! Украинка победила на Кубке мира по фристайлу

28 февраля, 13:56

Надежда Мохнацкая стала лучшей в лыжной акробатике в Казахстане

Знаменательное событие произошло сегодня в украинском спорте. Наша Надежда Мохнацкая стала победительницей этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который проходит в Алматы. Примечательно, что 24-летняя украинка вернулась в большой спорт после декрета и почти трехлетнего перерыва. Ранее мы писали, что украинка Анастасия Новосад стала третьей на Кубке Европы по лыжной акробатике.

Мохнацкая набрала 73,66 балла, всего на чуток опередив американку Ник Меган (73,08). Бронзовая медаль досталась казахстанской спортсменке Жанботе Алдабергеновой – 71,20. Еще одна наша фристайлистка, Анастасия Новосад, показала 11-й результат (63,94). Для Насти эта награда оказалась первой в карьере, к тому же сразу – золотой!

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До этого украинские акробатки не поднимались на пьедестал этапов Кубка мира более шести лет. А побеждали ранее всего один раз: Ольга Волкова выигрывала соревнования в Канаде восемь лет назад.

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спорт алматы фристайл лыжный сезон лыжная акробатика

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