После "секс-скандала" Россия заняла весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию

На чемпионате Европы-2020 в австрийском Граце определились медалисты в парном фигурном катании. Весь пьедестал оккупировали россияне. Напомним, накануне представитель этой страны Дмитрий Алиев стал чемпионом у мужчин.
Чемпионами Европы в парном фигурном катании стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они побили мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показали второй результат в истории в произвольной (152,24). По сумме двух программ до лучшего достижения в мире им не хватило 0,26 балла.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили оба прыжковых элемента, но по сумме двух программ сумели взять "серебро", обойдя другой российский дуэт – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац, Австрия
Спортивные пары
- 1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 234,58
- 2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 208,64 3
- 3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 206,53
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Отметим, что в выступлениях спортивных пар в Австрии не участвовали чемпионы Европы-2019 из Франции – Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Как мы сообщали, Сипре оказался замешан в секс-скандале в фигурном катании. По данным USA Today, Морган домогался 13-летней девочки, высылая ей фото своего органа.
Украинский дуэт Софии Нестеровой и Артема Даренского, который недавно стал бронзовым призером юношеских Олимпийских игр в составе интернациональной команды, прекратил свои выступления в Граце еще после короткой программы – 39,28 балла и 19-е место.
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